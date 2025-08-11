Guilherme Fontes, o Alexandre de A Viagem, passa por cirurgia e motivo é revelado - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Guilherme Fontes, de 58 anos, passou por uma cirurgia no ouvido esquerdo nesta segunda-feira (11). Logo após o procedimento, o ator, diretor e produtor tranquilizou os fãs nas redes sociais: "Já estou no quarto e já deu tudo certo. Um beijo!". A operação foi realizada pelo otorrinolaringologista Fernando Gosling, e o artista agradeceu à equipe médica: "Foi rápido, estou me sentindo muito bem. Vou ouvir como nunca daqui para frente."

Em entrevista ao site Quem, Guilherme contou que a cirurgia já estava prevista há algum tempo, mas precisou ser adiada devido ao intenso trabalho no filme "Toda Nudez Será Castigada", dirigido por Daniel Filho. Ele explicou que há 18 anos havia passado por cirurgia no ouvido direito e que agora buscava solucionar um problema no ouvido esquerdo: "Não poderia esperar mais. Foi um sucesso. Saio daqui com o ouvido 100% ‘biônico’. Estou aliviado, feliz e pronto para a guerra novamente."

No ano passado, o ator, que atualmente interpreta o vilão Alexandre na reprise de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo, viveu um susto ao descobrir uma obstrução de gordura de 60% em uma artéria coronária. Na ocasião, ele revelou que teve que intensificar o tratamento para colesterol e fez mudanças no estilo de vida, abandonando alimentos gordurosos e adotando uma alimentação mais saudável.

Guilherme comentou sobre a importância dos exames detalhados e seu compromisso com a saúde: "Agora é correr para frente e para cima, para a vitória. Coragem para seguir. O que tiver que ser será sempre para melhor."

Com a saúde estabilizada, Guilherme Fontes segue focado em seus projetos, renovado após o procedimento e atento aos cuidados para manter a qualidade de vida.