Cantora de 38 anos morre em casa horas depois de se apresentar

A música mato-grossense está de luto. A cantora Luna Alves, de 38 anos, morreu na madrugada deste domingo (10), em Cuiabá, após sofrer um mal súbito em seu apartamento. Horas antes, ela havia se apresentado no Parque das Nações, na capital.

Socorro não evitou a tragédia

De acordo com informações, Luna retornou para casa após o show na noite de sábado (9) e, já em seu apartamento, começou a passar mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a cantora não resistiu.

Horas antes do ocorrido, Luna publicou um vídeo nas redes sociais, no qual agradecia a Deus pelo dom da vida e de sua voz. No registro, ela se disse grata também à equipe que a acompanhava, aos contratantes e aos fãs que apoiavam seu trabalho.

Cantora Luna Alves (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Última mensagem nas redes sociais

Na gravação, Luna afirmou estar encerrando o dia e se preparava para dormir, mas queria deixar registrado seu sentimento: agradecer pelo dom que tinha e pelas pessoas que acreditavam em sua música.







A morte repentina comoveu fãs, amigos e colegas de profissão, que usaram as redes sociais para prestar homenagens à artista.