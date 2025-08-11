"Muitas meninas vão se identificar", aposta Mah Duarte, sobre personagem

Após estrear na 13ª temporada de Reis como Adina, personagem que descobria um amor impossível ao saber que seu melhor amigo era seu meio-irmão, Mah Duarte retorna à dramaturgia da RecordTV em um novo papel de destaque. A atriz dará vida à jovem Raquel na minissérie A vida de Jó, que estreia em 15 de agosto no Univer Vídeo. Filha de José (Fernando Galvão) e Azenate (Francisca Queiroz), Raquel é uma figura central na história de Jó (Enzo Krieger/ Guilherme Berenguer): insegura, mimada, e cheia de camadas, ela guarda segredos que prometem intensificar os conflitos familiares da trama escrita por Cristiane Cardoso.

"A Raquel é aquela personagem que você entende aos poucos. Ela foi escolhida para ser a mulher de Jó, e isso já diz muito. Tem uma doçura, uma sensibilidade, mas também inseguranças — que são muito mais profundas do que parecem — e que fazem com que, às vezes, ela pareça mimada ou distante", explica a atriz. "Eu me identifico com ela em um ponto: o de não querer preocupar os outros com coisas que, muitas vezes, parecem injustas comigo. Ela não acha que dá conta de tudo, mas acredita que precisa lidar sozinha com os próprios sentimentos e frustrações", completa.

Mah acredita que muitas meninas também vão se identificar com Raquel. "Mas ela vai passar por uma caminhada linda, cheia de aprendizado e mudanças profundas. E eu acho que o público vai amar acompanhar essa história", finaliza.