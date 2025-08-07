"À frente do seu tempo", é como Michelle Batista define nova personagem na tevê

A atriz Michelle Batista vive um novo desafio em sua carreira: dar vida a Rode, a irmã do apóstolo Paulo, na nova novela de época da Record, Paulo, o apóstolo. A personagem, que rompe com os padrões da época bíblica, teve uma vida marcada por relacionamentos turbulentos, abandono e busca por liberdade — um papel complexo que exigiu profundidade emocional da atriz.

Em entrevista, Michelle falou sobre a experiência de interpretar Rode, seus projetos paralelos e a importância de produções como a série O negócio, uma das precursoras do streaming no Brasil.

Rode é uma mulher que desafia as convenções do período em que vive. Com vários casamentos, um aborto e até o abandono de uma filha, ela busca preencher seus vazios emocionais enquanto luta por autonomia. "Eu amei dar vida a essa personagem tão cheia de camadas. Ela carrega muitos traumas e vive a vida de maneira intensa", conta Michelle, que atuou em outras produções bíblicas da emissora como Milagres de Jesus, O Rico e Lázaro e Gênesis, além da contemporânea e urbana Amor sem igual.

O maior desafio, segundo a atriz de 39 anos, foi humanizar Rode sem transformá-la em uma vilã. "Ela ama o irmão imensamente e, no fundo, quer ser motivo de orgulho para ele. Mas faz escolhas equivocadas, reagindo aos traumas de forma impulsiva."

A atriz acredita que a jornada de Rode pode inspirar mulheres hoje. "Ela é corajosa e à frente do seu tempo. Mesmo com seus erros, fala de temas atuais, como amor próprio, maternidade e família."

Projetos pessoais

Além da novela, Michelle mantém o canal GiMi, que divide com sua irmã gêmea, Giselle Batista, onde produzem conteúdo descontraído, como a Temporada de verão, um projeto de entrevistas no quintal de casa. "Quando estou gravando muito, ela assume mais decisões no canal, e vice-versa. Trabalhar em parceria facilita tudo", explica. O projeto do quintal, inclusive, nasceu da atmosfera acolhedora da casa da família, em São Gonçalo. "É um espaço onde a gente traz essa intimidade para conversas sinceras com amigos."

Michelle ressalta que, se na dramaturgia as irmãs gêmeas gostam de manter as individualidades e se encontrar algumas vezes, no GiMi, como comunicadoras, é o local onde elas emprestam a intimidade que têm na vida para criação de conteúdos. "Amamos essa proximidade", defende.

O negócio

Michelle também relembrou sua atuação como Magali na série O negócio, produção nacional da HBO e um dos primeiros grandes sucessos nacionais no streaming, exibido em mais de 50 países. "Foi uma virada de chave na minha carreira. Amadureci muito como atriz e como pessoa", conta.

Ela destacou o caráter pioneiro da produção. "Foi precursora do boom que vemos hoje. Até hoje me param para falar da Magali, e isso é um motivo de orgulho enorme", finalizou, enaltecendo a personagem que formava um trio de garotas de programa de luxo que ficaram milionárias agenciando a si próprias.

A série ficou no ar de 2013 a 2018, com quatro temporadas, e segue no catálogo da plataforma.



