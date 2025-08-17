InícioDiversão e Arte
De Portugal, ator José Maria Brion é aposta estrangeira em "Dona de mim"

Natural de Lisboa, José Maria Brion estreia na nova novela das 19h da TV Globo, "Dona de mim", interpretando Deco, um misterioso tatuador português com um passado conturbado. Atuar em uma novela brasileira é um sonho antigo do ator de 34 anos

José Maria Brion, ator português - (crédito: Divulgação)
Aos 34 anos, o ator português José Maria Brion vê desabrochar, sob o sol do Brasil, um sonho que há muito habitava seus dias: pisar, enfim, as telas da televisão brasileira. Na próxima semana, entre 18 e 22 de agosto, ele desembarca no horário nobre da TV Globo, na novela Dona de mim, trazendo à vida Deco, um tatuador lusitano de passado sombrio e intenções veladas, que retorna como um vendaval à vida de Nina, personagem vivida por Flora Camolese.

"Estou profundamente feliz com este novo passo. A arte de representar sempre foi minha grande paixão — e o Brasil, um destino inevitável, pela força de sua cultura e pela excelência de seu cinema, teatro e televisão", confessa Brion, com um brilho de entusiasmo nos olhos.

Na trama, Deco é um homem de contrastes: suas mãos, hábeis em traçar linhas indeléveis na pele, também se embrenham em negócios obscuros. Tatuador e traficante, ele busca Nina, que um dia fugiu de Portugal levando consigo sua máquina de tatuagem — mas será apenas o objeto que o traz de volta, ou há segredos mais profundos por trás dessa busca?

 

Filho caçula de um casal unido há quase quatro décadas, Zé Maria — como prefere ser chamado — descobriu nas ruas de Lisboa os primeiros ecos de sua vocação. Desde as peças escolares até os palcos das principais emissoras portuguesas, como SIC e TVI, sua trajetória foi marcada por uma sede insaciável de expressão. Determinado a aprimorar seu ofício, cruzou o Atlântico para estudar no lendário Lee Strasberg Theatre and Film Institute, em Nova York, onde respirou o mesmo ar que outrora inspirou gigantes como Al Pacino, Marlon Brando e Marilyn Monroe.

Mas foi no Brasil que seu coração encontrou o cenário perfeito para uma nova aurora. Fascinado pelo país desde a juventude, Brion já percorreu seus caminhos de norte a sul — das águas furiosas das Cataratas do Iguaçu aos areais dourados de Jericoacoara —, e carrega consigo laços que transcendem o acaso. Sua mãe, que por oito anos fez de São Paulo e Santos seu lar, teceu em sua história uma proximidade íntima com a terra brasileira.

Agora, instalado no Rio de Janeiro, o ator se deixa envolver pelo abraço caloroso da cidade. "Há uma energia aqui que é única — humana, vibrante, criativa. É impossível não se entregar", declara, como quem fala de um amor recém-descoberto.

Entre diplomas em administração e finanças — conquistados na renomada Cass Business School, em Londres — e uma breve incursão pelo mundo corporativo, Brion optou, no fim, pela única estrada que verdadeiramente o chamava: a arte. Sua última atuação, em Viena, na peça Só eu tenho a chave dessa parada selvagem, baseada na vida de Stravinsky e do bailarino Nijinski, foi apenas o prelúdio para este novo capítulo.

E assim, entre tintas de tatuagem e histórias por desvendar, José Maria Brion se prepara para deixar sua marca não apenas na pele de seus personagens, mas na memória afetiva de um país que já o adotou como seu.

 

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 17/08/2025 10:00
