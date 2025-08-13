Tico de Moraes apresenta show Chiclete eu misturo com Banana no CTJ Hall

Nesta sexta-feira (15/8), o cantor e guitarrista Tico de Moraes se apresenta a partir das 20h no CTJ Hall. A apresentação do show Chiclete eu Misturo com Banana conta com a participação do baterista Misael Barros e do tecladista e saxofonista Alexander Raichenok. A apresentação promete uma mistura de jazz com música brasileira, com um encontro de Cole Porter e Noel Rosa, Gershwin e Jobim, Frank Sinatra e Emílio Santiago, Sarah Vaughan e Fátima Guedes, com arranjos e interpretações criativas.
A apresentação faz parte do projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson que, semanalmente, oferece ao público do Distrito Federal uma série de apresentações artísticas gratuitas de artistas nacionais e internacionais consagrados e ainda de jovens talentos da música. O recital é sempre aberto ao público, gratuitamente, na Casa Thomas Jefferson.
Desde 1987, a Casa Thomas Jefferson faz os concertos gratuitos e com classificação indicativa livre, mantendo-se fiel à missão de conectar e transformar vidas por meio de experiências singulares. Com produção requintada, qualidade de som, as Sextas Musicais demonstram o compromisso e o respeito com os artistas profissionais da música que dedicam suas vidas ao estudo e à performance musical de excelência e ao público.
Serviço
Chiclete eu Misturo com Banana
Nesta sexta-feira (15/8), a partir das 20h no CTJ hall. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos.
