InícioDiversão e Arte
Música

Tico de Moraes apresenta show Chiclete eu misturo com Banana no CTJ Hall

Apresentação faz parte do projeto Sextas Musicais, que apresenta vários artistas na Casa Thomas Jefferson da Asa Sul

Tico de Moraes apresenta show 'Chiclete eu misturo com Banana' no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)
Tico de Moraes apresenta show 'Chiclete eu misturo com Banana' no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (15/8), o cantor e guitarrista Tico de Moraes se apresenta a partir das 20h no CTJ Hall. A apresentação do show Chiclete eu Misturo com Banana conta com a participação do baterista Misael Barros e do tecladista e saxofonista Alexander Raichenok. A apresentação promete uma mistura de jazz com música brasileira, com um encontro de Cole Porter e Noel Rosa, Gershwin e Jobim, Frank Sinatra e Emílio Santiago, Sarah Vaughan e Fátima Guedes, com arranjos e interpretações criativas. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A apresentação faz parte do projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson que, semanalmente, oferece ao público do Distrito Federal uma série de apresentações artísticas gratuitas de artistas nacionais e internacionais consagrados e ainda de jovens talentos da música. O recital é sempre aberto ao público, gratuitamente, na Casa Thomas Jefferson.

Leia também: Selena Gomez abre o coração sobre passado, amizades e influência

Desde 1987, a Casa Thomas Jefferson faz os concertos gratuitos e com classificação indicativa livre, mantendo-se fiel à missão de conectar e transformar vidas por meio de experiências singulares. Com produção requintada, qualidade de som, as Sextas Musicais demonstram o compromisso e o respeito com os artistas profissionais da música que dedicam suas vidas ao estudo e à performance musical de excelência e ao público.

Serviço

Chiclete eu Misturo com Banana 

Nesta sexta-feira (15/8), a partir das 20h no CTJ hall. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos.

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/08/2025 16:31
x