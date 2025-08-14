Célia Porto e Rênio Quintas Trio se apresentam no Teatro dos Bancários

O projeto Raízes Musicais realiza, nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro dos Bancários, o segundo espetáculo da temporada, reunindo no palco a cantora Célia Porto e o maestro Rênio Quintas.

O projeto busca valorizar artistas com trajetória sólida, reconhecidos no Brasil e no exterior, mas que muitas vezes encontram barreiras para se apresentar na própria cidade. Mais do que uma programação cultural, a iniciativa se propõe a ser um manifesto pela escuta atenta, pelo fortalecimento da produção artística brasiliense e pela criação de espaços que recebem tanto novos talentos quanto músicos que carregam décadas de pesquisa e contribuição estética.

A apresentação promete uma imersão na música brasileira a partir de uma perspectiva singular, unindo a força interpretativa da arte-educadora Célia Porto à sofisticação musical de Rênio Quintas. O repertório reúne composições próprias e obras de criadores ligados afetivamente a Brasília, com arranjos que valorizam a fusão de estilos, transitando entre a MPB e a música instrumental. Parte dessas canções está registrada nos álbuns: As Canções e Palhaço Bonito.

No palco, Rênio Quintas assume o teclado, ao lado de Genaldo Mendonça no baixo e Stive Marta na bateria, formando a base instrumental que sustenta a interpretação marcante de Célia Porto. Reconhecida pela capacidade de imprimir emoção e identidade às músicas que canta, Célia construiu, ao longo de mais de três décadas, uma carreira que transita por diferentes vertentes da MPB, incluindo homenagens a artistas como Caetano Veloso, Tom Jobim e Renato Russo, sem abrir mão de sua própria produção autoral.

Com formação erudita e vasta experiência como compositor e diretor musical, Rênio Quintas também é responsável por projetos que fortalecem e divulgam a música produzida em Brasília. Para ele, o Raízes Musicais é mais do que uma programação cultural: "Este projeto é um manifesto que convida à escuta cuidadosa, reconhece a importância da criação artística local e garante que músicos, sejam eles jovens talentos ou nomes experientes, tenham espaço para apresentar seu trabalho ao público", afirma.

* Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



Célia Porto e Rênio Quintas Trio

Nesta sexta-feira (15/8), às 20h, no Teatro dos Bancários, 314/315 Sul.