Glória Paraíso leva trajetória e técnica singular à nova exposição em Brasília

Será inaugurada, hoje, das 17h às 22h, na Casa Aerada Varjão, a exposição de Glória Paraíso, artista mineira radicada em Brasília. A exposição seguirá em cartaz até o dia 28 de setembro, aberta para visitação aos finais de semana: nas sextas-feiras das 16h às 20h, sábados e domingos das 14h às 19h.

A curadoria da exposição foi realizada por Renata Azambuja e Gladstone Menezes. A mostra reúne três séries de obras: Desvio do Dândi, de 2014, Cavalheiros do Grande Vidro, e Cartazes, de 2019. Renata comenta que, para Glória, já como artista veterana, realizar esta mostra é um ato de coragem e que "A força é o que mantém todos os seus trabalhos relacionados.".

Glória define seu estilo único como desenho-escultura-fina: "A técnica envolve desenho e escultura. Desenho na aparência e escultura pela forma de fazer. Como na escultura, eu retiro mais matéria conforme a figura vai surgindo e, se retirar muito material, o trabalho pode ser inutilizado. Fina, porque é uma escavação de milímetros na tinta a óleo seca sobre a tela".

A artista, hoje com 81 anos de idade, revela que chegou na técnica apurada aos 60 anos, mas que a arte sempre esteve presente em sua vida: "O desenho me acompanha desde muito cedo, como é próprio da linguagem infantil, mas tive também contato com a escultura na escola Guignard e na Universidade de Brasília".

Glória Pimenta da Veiga, ao assumir o nome artístico Glória Paraíso, se reinventa e encontra seu lugar na arte. Ela tem formação em arte e educação e, desde os anos 2000 desenvolve seu estilo característico de expressão artística. "Sempre me senti pertencente na arte, faço parte dela desde que percebi que ela poderia 'curar a minha vida'", comemora.

As obras da artista mineira, que cresceu em meio ao imaginário barroco, são intimamente ligadas à memória e à história, revelando camadas afetivas e políticas. "Não tem como separar o político do íntimo na arte de Glória, porque ambos são dela. Ela vem de uma família de políticos mineiros, uma tradição da política. Então, para ela, são a mesma coisa", explica a curadora da exposição.

Os retratos se fazem presentes nas obras de Glória. Paraíso afirma que muitas vezes eles são o ponto de partida para abordar diversos assuntos. "Nosso rosto mostra ou nos ajuda a esconder toda emoção. Eu acho que a arte está muito ligada à manifestação da emoção. Eu sou uma pessoa emotiva ao extremo", justifica.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Abertura da Exposição

Glória Paraíso

Curadoria por Renata Azambuja e Gladstone Menezes. Neste sábado (16/8), das 17h às 22h, na Casa Aerada Varjão - Q. 01, Conj. B, Casa 06, Varjão, Brasília - DF. A visitação ocorrerá aos finais de semana até o dia 28/9, sextas-feiras das 16h às 20h, sábados e domingos das 14h às 19h. Entrada gratuita.