Instrumentista Roberto Corrêa faz show de lançamento do livro 'A viola solo'

Hoje, às 16h30, o instrumentista Roberto Corrêa faz um pocket show e lança, com sessão de autógrafos, na Platô Livraria, o livro A Viola Solo de Roberto Corrêa. A obra reúne todas as composições feitas pelo músico para viola solo, no formato de partitura, tablatura e cifra. Roberto conta como foi o processo de organizar e revisitar essas memórias: "Foi um processo longo, que me exigiu bastante dedicação, revisitando obra por obra, revendo detalhes e aprimorando a escrita. Cada música com a sua especificidade, exigindo seus cuidados. Foi, claro, uma longa viagem por minha trajetória musical. Mas teve um viés também muito técnico, objetivo". Entre as músicas, estão presentes Araponga Uróboro, Extremosa rosa, Caipira de fato e composições mais recentes.

O violeiro descreve o projeto como "O livro de uma vida": "Neste livro, estão todas minhas músicas para a viola solo, que foram criadas em momentos de profunda imersão em mim mesmo. É o registro de minha existência musical. A obra abrange este começo até as composições mais recentes, com várias técnicas que aprendi, desenvolvi e aprimorei para a viola. Acredito que essas composições carregam também o meu próprio entendimento sobre o lugar desta minha expressão como um compositor contemporâneo e caipira".

Anteriormente, Roberto lançou os textos A arte de pontear viola e estudo histórico e acadêmico Viola caipira: das práticas populares à escritura da arte, nos anos de 2000 e 2019, respectivamente. Sobre a viola na atualidade, ele diz: "Vejo de forma muito positiva a ampliação do uso do instrumento para diferentes contextos culturais. As expressões musicais não se preservam de forma imutável. A mudança e a inovação fazem parte de todo o processo. E cada artista vai buscar naquele instrumento, e no seu contexto cultural e musical, a sua expressão. Isso pode acontecer de formas mais tradicionais ou mais inovadoras. Acho bonito que essas coisas todas coexistem e dialoguem".

Com mais de 40 anos de carreira, 20 discos lançados e apresentações em diversos países, Roberto Corrêa é graduado em física e música pela Universidade de Brasília (UnB) e referência da viola caipira no Brasil. Para o músico, o lançamento de A Viola Solo de Roberto Corrêa encerra uma trilogia dedicada ao instrumento: "Estes trabalhos cobrem as várias facetas de meu trabalho como violeiro, professor, pesquisador e compositor. O intérprete está nos discos e nos palcos. É uma sensação de dever cumprido. Fico orgulhoso de minha trajetória artística e de meu legado, mas não realizado. Sinto que ainda tenho caminhos a percorrer. Sinto-me cada vez mais livre para novos voos".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Lançamento de A Viola Solo, de Roberto Corrêa, hoje, às 16h30, com pocket show e sessão de autógrafos, na Platô Livraria. Entrada gratuita.