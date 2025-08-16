Anitta visita aldeia indígena no Xingu e participa de cerimônia tradicional

A cantora Anitta participa de visita ao Território Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A artista e o apresentador Luciano Hulk chegaram à aldeia Ipatse, do povo Kuikuro, neste sábado (16/8), onde vão acompanhar a tradicional cerimônia do Kuarup. O encontro faz parte de um quadro especial que vai ser exibido no Domingão com Huck.

Na aldeia, Anitta agradeceu aos anfitriões e recebeu pinturas tradicionais no corpo. “Só quero agradecer o convite e por cuidar da nossa natureza, por continuarem lutando, persistindo, resistindo, porque eu sei muito bem como é a força contrária para acabar com os territórios indígenas e para acabar com a cultura”, diz a cantora no vídeo em que aparece conversando com um dos integrantes da comunidade.

Ele ainda destacou que o povo Kuikuro pode contar com o apoio dela “desde as pequenas até as grandes coisas”. É a primeira vez que a artista, que já se posicionou em apoio a causas indígenas, vai a uma aldeia. “Eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, obrigada”, finalizou.

A visita foi comemorada nas redes sociais pela Mídia Indígena, que descreveu a presença como “simbólica e real”. “Ao participar do Kuarup, ela se conecta com tradições milenares, celebrando os saberes e a espiritualidade dos povos originários, e nos lembra que proteger esses territórios é proteger o futuro do planeta”, diz a legenda.

Segundo o veículo, a cantora e o apresentador seguem para Terra Indígena Capoto-Jarina, no Mato Grosso. O local abarca a aldeia Piaraçu, lar de Cacique Raoni, um dos líderes indígenas mais influentes do país.

Anitta já tem uma relação com pautas em defesa dos povos originários e com a Mídia Indígena. Em maio, ela participou da campanha “Brasil Indígena, Terra Demarcada” e é madrinha dos jovens comunicadores do coletivo. A cantora estampou, também em maio, a capa da revista Vogue ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. A edição comemorativa promoveu um diálogo entre as personalidades sobre suas trajetórias de vida e outros assuntos.