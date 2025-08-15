Mostra Lamparina leva arte circense e hip hop ao DF

Evento no Batalhão das Artes homenageia o palhaço Mestre Mandioca Frita e reúne artistas locais e do Ceará - (crédito: Divulgação)

Neste domingo (17/8), Taguatinga será palco da Mostra Lamparina, primeiro evento dedicado ao circo na região administrativa. Realizado no Batalhão das Artes, das 11h às 23h, o encontro homenageia o renomado palhaço Mestre Mandioca Frita e reúne artistas locais e do Ceará em uma programação repleta de apresentações, oficinas e experiências culturais, com entrada gratuita e classificação livre.



Idealizada por Bruna Luiza, artista independente nascida em Taguatinga, a Mostra busca descentralizar o acesso à cultura circense no Distrito Federal, valorizando a arte popular e promovendo a difusão de expressões culturais muitas vezes marginalizadas. “A ideia é levar o circo para perto da comunidade, unir tradições circenses e cultura urbana, como o hip hop, e gerar trocas significativas entre artistas e público”, explica Bruna.

O grande homenageado do evento, Mestre Mandioca Frita, nasceu em 1965 em Paraíba do Sul (RJ) e chegou a Brasília em 1992, integrando a companhia itinerante Carroça de Mamulengos. Desde então, construiu sua trajetória artística e familiar na capital, tornando-se uma das figuras mais importantes da palhaçaria no DF. Com mais de 30 anos de carreira, é responsável por formar novas gerações de artistas e manter viva a tradição circense local. No Parque Ana Lídia, espaço que hoje leva seu nome com o Teatro Mandioca Frita, o mestre realiza apresentações, oficinas de perna-de-pau e atividades culturais que atraem crianças, jovens e adultos, consolidando-se como referência da arte popular.

A programação também inclui apresentações de grupos como As Desempregadas, Circo Travessia, Trupe Raiz do Circo, Casa Moringa, além de performances musicais com Batidão Sonoro e DJ Dielle, e shows de artistas convidados como Eduardo Show da Vida e Alysson Lemos, vindos do Ceará. O público também poderá participar de oficinas gratuitas de Brinquedos Populares, conduzida por Mandioca Frita, e de Breaking, com a B-girl Júlia Maia.

O evento é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e conta com diversas ações de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, audiodescrição e banheiros adaptados. A Mostra Lamparina busca, assim, não apenas apresentar espetáculos de circo, mas também fortalecer a cultura popular, promover inclusão e celebrar a trajetória de artistas que marcaram a história do Distrito Federal.

Serviço

Mostra Lamparina de Circo

Neste domingo (17/8), das 11h às 23h, no Batalhão das Artes – QI 25, Setor Industrial, Taguatinga.