II Simpósio Pretaenerd Academy anuncia programação completa e gratuita

Após um processo seletivo que recebeu inscrições vindas de várias regiões do Brasil, o II Simpósio Pretaenerd Academy lança sua programação completa com os nomes dos oficineiros e comunicadores selecionados. O evento tem início neste sábado (16/8) com duas oficinas e quatro mesas de discussão on-line, todas com acesso gratuito do público e classificação indicativa livre.

A realização conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e apoio das editoras Verbal, Boitempo e Darkside Books. O evento tem como tema Cultura Pop & Dissidências e o objetivo de criar um ambiente para a troca de conhecimentos permeado de companheirismo, paixão pela cultura pop e rigor intelectual. “Vamos celebrar as identidades, pensamentos e práticas dissidentes com conteúdo crítico sobre os livros, filmes, quadrinhos e jogos que consumimos. Partimos da ideia de nos reunirmos pelas diferenças e também pelo desejo de pertencer, de poder conversar sobre o que amamos, aprender e ensinar com respeito mútuo”, afirma a criadora da iniciativa, Anne Quiangala.

Confira a programação completa do II Simpósio Pretaenerd Academy:

Dia 16 de agosto

OFICINA ON-LINE DE ABERTURA, de 14h às 16h - Escreva como uma Super-Heroína - Escrita acadêmica feminista, com Ellen Alves (RJ)

Dia 13 de setembro de 2025

De 13h às 15h:

- Mesa on-line: Futuros e passados dissidentes

Com as apresentações e comunicadores:

A gente se vê ontem? Sankofa, afrofuturismos e passadismos na ficção jovem negra contemporânea, de Leonardo Ortegal (DF); Notas sobre Kindred: uma leitura histórica sobre experiências de mulheres negras entre a escravidão e liberdade, de Maria Eloah Bernardo (RJ) e A ficção especulativa de mulheres negras: diários, mochilas de viagens e sementes para o futuro, de Agda Beatriz de Souza (PB).





De 16h às 18h

- Mesa on-line Dissidências neuroqueer

Com as apresentações e comunicadores:

A cegueira iminente de Billie Scott: uma leitura neuroqueer, de Isadora Dias (DF); Dissidência, divergência e potencial na zumbi Melanie, de Stefany Sohn Stettler (PR) e Seja você mesmo, Seja um Monstro: narrativas de moda dissidentes no universo de Monster High, com Floriano Laudomir Campos de Luna (RN).





Dia 20 de setembro de 2025

De 13h às 15h

-Mesa on-line O rock é negro e dissidente, ponto!

Com as apresentações dos comunicadores:

Tina Bell, Betty Davis e Poly Styrene: o que essas três mulheres têm em comum?, com Tânia Seles (SP); Rock, blues periférico do DF, com Haynna Jacyara Mendes e Silva (DF); What's race and gender got to do with It? Tina Turner, Rock 'n' Roll e a liberdade como legado, com Andressa Lima (RS).





De 16h às 18h

-Mesa O medo, o outro e dissidências

Com as apresentações dos comunicadores:

Cronosofias e dissidências na elaboração ficcional: quais ferramentas podemos utilizar, afinal?, de Kétely Oliveira (MG); Quem é, é! Quem não é, cabelo avoa: notas sobre apropriação cultural na música negra, de Hildália Cordeiro (BA) e Eu não sou um monstro: o medo e a exclusão social no audiovisual, de André Severino (RJ).

Dia 27 de setembro de 2025

OFICINA ON-LINE DE ENCERRAMENTO

De 14h às 18h - Imaginação radical dissidente e a escrita do impossível: corpos dissidentes em rotas de fugas no tempo e espaço da ficção

Com Isa e Pétala Souza (SP)

