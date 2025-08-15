Grande Circo Coragem se apresenta no Teatro do Sesc de Taguatinga

O grupo Grande Circo Coragem se apresenta nesta sexta-feira (15/8), no teatro da Caesb, e nos dias 18, 19, 25 e 26 de agosto, no Teatro do Sesc de Taguatinga, a partir das 20h. O projeto De Volta à Felicidade é resultado de um projeto que reúne histórias reais de jovens da comunidade LGBTQIAPN+ que vivem em periferias do DF.

"Não alimente os bichos", o anúncio comum aos zoológicos, onde os animais servem de entretenimento para seres humanos, foi usado como uma metáfora pelos idealizadores do projeto para criar a dramaturgia, que traz histórias reais de jovens LGBTs periféricos.

O diretor do espetáculo, Rafael Salmona, diz, em entrevista divulgada, que pensou num paralelo entre a comunidade LGBT, vista pela sociedade "como numa vitrine, num zoológico". "Me vinha a frase 'não alimente os bichos'. Conforme eles criavam e improvisaram, pensei que podíamos fazer um paralelo entre animais presos num zoológico, querendo fugir e que vivem o que a sociedade vê em nossa comunidade”

Também diretor da peça, Vinícius Ávlis diz que o projeto mudou sua vida em muitos aspectos. “Na primeira edição, em 2016, eu pude me ver enquanto corpo atuante, não apenas artisticamente, mas politicamente, nas pautas das questões LGBTs. Estar desde a primeira edição e estar na quarta como diretor me coloca no lugar de acreditar no poder de transformação desse projeto", diz. "É instrumento de luta, resistência. Nossos corpos existem, persistem, e, em cena, reforçam que nossa existência é política e, acima de tudo, estamos buscando e lutando por nossa felicidade”.

Serviço

De Volta à Felicidade

Nos dias 18, 19 25 e 26 de agosto, a partir das 20h no teatro do Sesc de Taguatinga. Entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel