Encontro Contemporâneo reúne profissionais da música independente

Encontro Contemporâneo, projeto de incentivo à música autoral será realizado neste sábado - (crédito: Divulgação)

A 4ª edição do Encontro Contemporâneo será realizada neste sábado (16/8), a partir das 18h, no espaço Estúdio Contemporâneo. O Encontro é um dos principais eventos de registro e difusão da música autoral independente no Distrito Federal.

O projeto tem como objetivo promover uma imersão artística, agindo como uma ponte entre artistas, público e equipes técnicas. A cada edição, os artistas são convidados a gravar suas músicas autorais em um ambiente de produção e gravação musical transformado em um espaço ao vivo, com plateia presente.

Esta edição receberá quatro convidados de diferentes esferas da música autoral. Os brasilienses Samuel Mota, Marcus Finin e Mória marcam presença no evento. Além disso, a cantora e compositora mineira Esther Torres também estará presente.

Serviço

Encontro Contemporâneo – 4ª Edição

Neste sábado (16/8), a partir das 18h, no Estúdio Contemporâneo. Entrada gratuita.