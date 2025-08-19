Lil Tay chama mulheres acima de 25 com emprego de "fracassadas" após estrear no OnlyFans - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lil Tay, conhecida por ser influenciadora digital, rapper, e criadora de conteúdo adulto, virou alvo de polêmica nas redes sociais nos últimos dias, onde criticou mulheres acima de 25 anos que mantêm empregos formais de horário comercial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Através de um vídeo publicado neste último sábado (17), em sua conta no Instagram, a canadense, de 18 anos, deu sua opinião: "Se você tem mais de 25 anos e ainda trabalha das nove às cinco, você é um fracasso", afirmou.

Leia também: Andressa Urach faz apelo e diz que confia na inocência de Hytalo Santos



Sem papas na língua, a musa do OnlyFans disse ainda que, nessa idade, as pessoas já deveriam ter conquistado independência financeira, e incentivou as seguidoras a investirem no OnlyFans.

"Quem liga para o que a família pensa? A minha me deserdou, não fala mais comigo, mas não importa. Eu poderia comprar a vida deles se quisesse", declarou Lil. "Harvard não me faria ganhar oito dígitos", provocou, reforçando que o dinheiro conquistado veio da internet.

De acordo com o site britânico Daily Mail, Lil Tay ingressou no OnlyFans um dia após completar 18 anos, no mês passado. Segundo ela, em apenas duas horas conquistou 100 mil assinantes e, em três, já havia ultrapassado a marca de US$ 1 milhão.