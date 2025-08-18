Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: "Um pedaço de mim foi arrancado"

"Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", escreveu a atriz - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A atriz Sheron Menezzes, de 41 anos, anunciou nesta segunda-feira (18) a morte de seu irmão, Draiton Mancilha de Menezes, aos 36 anos. Em postagem emocionante nas redes sociais, Sheron relembrou os últimos momentos ao lado do irmão, que passou seus últimos instantes em um hospital.

"Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta…eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim", escreveu a atriz, que ainda desabafou sobre sua fé e o desejo de ter seu irmão de volta.

"Eu implorei a Deus que te trouxesse pra mim, eu queria tanto esse irmão… e Ele te mandou. Hoje agradeço pelo tempo que Ele nos deu juntos", escreveu a atriz.

Ela agradeceu pelo tempo que tiveram juntos e ressaltou a perda sentida por toda a família: "Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupa: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela", destacou ela.

Além de Draiton, Sheron também é irmã de Drayson, que também é ator, e de Schena. Nas redes sociais, colegas e amigos do meio artístico deixaram mensagens de carinho e apoio. Entre eles, Natália Lage, Lázaro Ramos, Fabiana Karla e Juliana Paes expressaram solidariedade à atriz e à família.

Sheron finalizou a homenagem desejando paz ao irmão: "Segue teu caminho de luz em paz, irmão. E saiba que eu sempre te amei e vou te amar pra sempre", completou.

