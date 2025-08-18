Lauana Prado se emociona ao falar sobre susto durante voo

Emocionada, a artista relatou ter temido pela própria vida e dos presentes durante o ocorrido - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A cantora de sertanejo Launa Prado foi às redes sociais, nesta segunda-feira (18/8), para contar sobre o susto que passou na manhã. Uma porta da aeronave se abriu enquanto ela e a equipe viajavam de Anápolis (GO) a Sorocaba (SP). Foi necessário realizar um pouso de emergência em Goiânia (GO).

Emocionada, a artista relatou ter temido pela própria vida e dos presentes. Além disso, afirmou que ninguém se feriu, e que, graças às ações rápidas dos pilotos, tudo foi resolvido sem quaisquer problemas para a tripualação.

"Foi um susto muito grande, precisei me medicar. Fiquei muito abalada, muito mexida. Queria só dar um oi pra vocês, tô aqui, tô viva, tô bem, graças a Deus nem eu nem ninguém que estava comigo sofreu nada. Foi algo muito sobrenatural, Deus mais uma vez provando o seu cuidado e a sua fidelidade com a gente”, afirmou Lauana.

A porta do avião estourou. Lauana relatou que tudo aconteceu quando os passageiros começavam a pegar no sono. Ela conta ter acordado com "um barulho muito alto". "Foi um arrombamento, um barulho muito alto. Quando vi a porta aberta e o clarão entrando no avião, vocês podem imaginar o desespero que foi. Foram alguns minutos de muito desespero, mas os pilotos agiram rapidamente. Entrei em estado de choque, comecei a chorar muito e pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas”, contou.

"Nunca fizemos nenhum voo sem regulamentação, sem documentação, sem a aeronave estar apta. As pessoas estão especulando que existia algum problema, mas não existia aparentemente nenhum. Nós já estamos tratando com a empresa que faz o fretamento para entender o que houve. A porta tem seis travas de segurança, mas por conta da pressão, acabou estourando. Felizmente estávamos em uma altitude considerada ok", acrescentou.

A artista ainda explicou que precisou de um tempo de descanso antes de se pronunciar publicamente. Além de ter precisado "dormir um pouco", deu a si mesma um momento para falar com os familiares. Ela também agradeceu pela preocupação e carinho dos fãs. "Toda oração é muito bem-vinda, toda energia positiva também", disse.