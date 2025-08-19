Andressa Urach faz apelo e diz que confia na inocência de Hytalo Santos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora e ex-A Fazenda Andressa Urach se pronunciou nas redes sociais sobre a prisão do também influenciador digital Hytalo Santos, detido por suspeita de exploração sexual de menores e tráfico humano.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Andressa afirmou acreditar na inocência do paraibano e classificou a situação como um possível "batismo de fogo".

“Eu tô vendo já há alguns dias essa repercussão sobre o Hytalo. Eu não o conhecia, nem a Kamylinha. Fiquei sabendo depois de tudo isso que está acontecendo. Eu não posso julgar as pessoas, porque, primeiro, eu não o conheço pessoalmente. E eu odeio julgar por coisas que eu leio”, disse ela.

Urach afirmou ter visto registros de Hytalo participando de reuniões religiosas e destacou que ele parece ser alguém com fé.



“Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso que está acontecendo com ele seja uma grande injustiça. E, se for, Ítalo, quero dizer para você que você está sendo batizado com um fogo. Depois que a gente se batiza nas águas, quando acreditamos em Jesus, vem o batismo com o fogo”.

Ela concluiu o desabafo relembrando sua própria experiência com injustiças.



“No fundo do meu coração, acredito na sua inocência e acredito que tudo isso que estão fazendo com você é permissão de Deus para que você fique mais próximo dEle. Eu sei a dor da injustiça e digo: perdoe, só perdoe”, finalizou ela.