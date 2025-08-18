Alvaro revela perrengue que passou com figurino durante a ‘Dança dos Famosos’

Álvaro Xaro, influenciador digital de 26 anos, compartilhou com entusiasmo sua experiência no quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck". Em entrevista, ele revelou que está aberto a novos desafios na Globo: "Se vier a oportunidade, por que não? Aceito tudo, gente. Eu acho que combinaria mais apresentando alguma coisa, mas se vier de ator eu faria também. Me jogaria super."
O influenciador expressou sua gratidão pela oportunidade de participar do programa: "Eu não piso no chão. Aceitei dar essa entrevista só porque eu adoro muito o Leo Dias, mas eu tô nas nuvens. É a realização de um sonho." Ele também destacou o apoio da equipe da Globo: "A equipe da Globo é maravilhosa, o Luciano me deixa muito à vontade e eu me sinto em casa aqui."
Álvaro comentou sobre o clima nos bastidores: "É muito bonito ver a união do meu grupo, que eu tanto amo e vou sentir saudades quando começar a fase das duplas. Tem uma energia muito boa aqui."
Ele finalizou expressando sua gratidão pela experiência: "Não imaginava nunca estar no programa de maior audiência do domingo. Deus é maravilhoso, escreve capítulos que eu jamais imaginaria viver. Sou muito feliz e grato."
