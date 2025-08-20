Frankenstein tem datas de lançamentos divulgadas para o cinema e na Netflix

Frankenstein tem datas de lançamentos divulgadas para o cinema e netflix - (crédito: Arquivo)

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (18/8), as datas de lançamento de Frankenstein, com direção e roteiro feitos por Guillermo del Toro. O filme estreia nos cinemas no dia 23 de outubro e chega à Netflix em 7 de novembro.

O diretor vencedor do Oscar adapta o clássico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém egocêntrico, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso. O resultado é uma tragédia que marca tanto o criador quanto sua criação.

Com um elenco estrelado, o projeto traz Oscar Isaac como protagonista, além da participação de Jacob Elordi e Mia Goth. A produção também conta com nomes como Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.