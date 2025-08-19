InícioDiversão e Arte
ENTREVISTA

Paola Carosella comenta sobre boatos de romance com Fogaça e Ana Paula Padrão

Ex-apresentadora do MasterChef Brasil participou do ‘De Frente com Blogueirinha’ e declarou. "Coisa mais linda ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos."

Paola Carosella no 'De Frente com Blogueirinha' - (crédito: Reprodução / Instagram )

A cozinheira argentina Paola Carosella participou do De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira (18/8), ocasião em que abriu o jogo sobre possíveis romances com a apresentadora desbocada. Quando comandava o MasterChef Brasil ao lado de Henrique Fogaça, rumores sobre um relacionamento entre os chefs era um dos temperos principais. 

Blogueirinha a questionou sobre Fogacella — junção dos nomes de Fogaça e Carosella, o famoso ship na internet —, no que Paola respondeu: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos.” A anfitriã do programa rebateu: “Então tu já imaginou? Eita.”

Outro suposto affair de Paola é Ana Paula Padrão, que também apresentou o reality show de gastronomia brasileiro. O trio principal do programa — Paola, Ana e Fogaça — foi descrito por Blogueirinha como cheio de química, resultado de outro ship entre os internautas. “Eu e a Ana? Nossa, ia ficar bonito. Tem até fanfics nossas. Mas somos espantosamente e insuportavelmente héteros, as duas”, explicou Paola.

Embora os fãs alimentem a ideia de um romance entre Paola e Fogaça, a chef foi direta na entrevista: não existe e nem existiu um namoro entre a dupla. “Nunca nem fantasiou?”, Blogueirinha insistiu. Paola resumiu que nunca houve nada com o amigo de longa data, “porque não”. O ship ficará apenas na imaginação dos fãs. 

Confira trechos da entrevista:

Veja o programa completo:

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 19/08/2025 11:25
