Paola Carosella comenta sobre boatos de romance com Fogaça e Ana Paula Padrão

A cozinheira argentina Paola Carosella participou do De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira (18/8), ocasião em que abriu o jogo sobre possíveis romances com a apresentadora desbocada. Quando comandava o MasterChef Brasil ao lado de Henrique Fogaça, rumores sobre um relacionamento entre os chefs era um dos temperos principais.
Blogueirinha a questionou sobre Fogacella — junção dos nomes de Fogaça e Carosella, o famoso ship na internet —, no que Paola respondeu: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos.” A anfitriã do programa rebateu: “Então tu já imaginou? Eita.”
Outro suposto affair de Paola é Ana Paula Padrão, que também apresentou o reality show de gastronomia brasileiro. O trio principal do programa — Paola, Ana e Fogaça — foi descrito por Blogueirinha como cheio de química, resultado de outro ship entre os internautas. “Eu e a Ana? Nossa, ia ficar bonito. Tem até fanfics nossas. Mas somos espantosamente e insuportavelmente héteros, as duas”, explicou Paola.
Embora os fãs alimentem a ideia de um romance entre Paola e Fogaça, a chef foi direta na entrevista: não existe e nem existiu um namoro entre a dupla. “Nunca nem fantasiou?”, Blogueirinha insistiu. Paola resumiu que nunca houve nada com o amigo de longa data, “porque não”. O ship ficará apenas na imaginação dos fãs.
Confira trechos da entrevista:
- não tem nada você e o fogaça? só imaginação? (blogs)— alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 18, 2025
- que coisa mais linda você imaginar duas pessoas tão bonitas DOIS CORPOS TÃO BONITOS (paola carosella)
aaaaiiiiii #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/OPU2oPgJrT
Paola nega ter romance com Ana Paula Padrão por serem espantosa e insuportavelmente héteros #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/n8qj1mUlNj— DiaTV (@diaestudio) August 18, 2025
Paola Carosella destruindo o sonho de quem shippa ela com o Fogaça#DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/aMlIkgO0Yu— Matheus (@matheuscaseca) August 18, 2025
