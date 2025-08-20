Netflix anuncia data de lançamento para filme sobre o cão Caramelo

A Netflix divulgou a data para o lançamento do filme Caramelo. Estrelado por Rafael Vitti e pelo cão Amendoim, o filme chega À plataforme dia 8 de outubro. A Netflix divulgou também o pôster principal desse drama sobre o poder que alguns encontros têm de transformar a nossa vida. E ainda um vídeo-teaser que revela aquele momento quase inevitável na rotina de pai de pet.

No filme, Pedro (Rafael Vitti) é um obstinado chef de cozinha que está prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante, mas um diagnóstico inesperado vira tudo de cabeça para baixo. Com a ajuda de um adorável vira-lata caramelo, ele embarca em uma tocante jornada de redescoberta e conexão, para encontrar significado e inspiração em viver o agora, além de uma amizade para a vida toda.

Com direção de Diego Freitas, Caramelo também traz no elenco Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de Cristina Pereira, Carolina Ferraz, e uma participação especial da chef Paola Carosella.

O roteiro do longa é assinado por Diego Freitas, além de Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback. O filme conta com o treinador de animais Luís Estrelas, responsável também pelo bem-estar animal no set, bem como a consultoria do treinador americano Mike Miliotti (Garfield — O Filme).