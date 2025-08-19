Beyoncé é destaque na Billboard como única mulher no Top 10 de produtores

A revista norte-americana Billboard divulgou uma lista com os maiores produtores musicais do século XXI, baseada no número de sucessos que alcançaram o topo da Billboard Hot 100. Entre os 25 nomes selecionados, apenas três mulheres foram lembradas e somente uma delas conseguiu entrar no Top 10: Beyoncé.
Na 6ª posição, a cantora e produtora aparece como destaque absoluto, ao lado de gigantes como Max Martin, que lidera o ranking, e Dr. Luke, apontado como o segundo colocado. A presença de Beyoncé reafirma não apenas sua força como intérprete e performer, mas também sua relevância nos bastidores da indústria musical.
Conhecida mundialmente por seu impacto cultural e artístico, Beyoncé também acumula créditos como produtora de grandes sucessos. Ainda no Destiny’s Child, ela foi responsável por hits como Independent Women e Bootylicious. Já em sua carreira solo, assinou faixas que chegaram ao primeiro lugar da parada, como Baby Boy, Crazy In Love e, mais recentemente, Break My Soul, que se tornou um dos maiores marcos de sua era “Renaissance”.
O reconhecimento da Billboard reforça a versatilidade da artista, que há décadas dita tendências e redefine padrões dentro da música pop e R&B. Ao mesmo tempo em que é a única mulher no Top 10, Beyoncé também simboliza o desafio de representatividade feminina em um setor historicamente dominado por produtores homens.
Beyoncé: Outras mulheres no ranking
Além de Beyoncé, apenas Taylor Swift (13ª posição) e Mariah Carey (15ª) foram lembradas na lista de maiores produtores do século XXI. Apesar de também terem contribuído com composições e produções de enorme impacto, ambas ficaram fora do seleto grupo das dez primeiras posições.
O topo do ranking ficou com o sueco Max Martin, considerado pela publicação “o criador pop mais influente de todos os tempos”. Ele já emplacou 25 músicas em 1º lugar na Billboard Hot 100, produzindo artistas como Britney Spears, Katy Perry, Ariana Grande, The Weeknd, Taylor Swift e Coldplay.
Na segunda posição aparece Dr. Luke, que colocou 17 faixas no topo das paradas, incluindo hits de Kesha, Katy Perry, Miley Cyrus, Britney Spears e Nicki Minaj. Apesar de seu impacto musical, o produtor segue envolto em polêmicas após os processos movidos por Kesha, encerrados em 2023.
Os maiores produtores do século XXI, segundo a Billboard
-
Max Martin
-
Dr. Luke
-
Cirkut
-
Shellback
-
Stargate
-
Beyoncé
-
Jack Antonoff
-
Benny Blanco
-
Jermaine Dupri
-
Timbaland