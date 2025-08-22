Festival AnimaMix traz programação para público de todas as idades

Com shows de Marina Sena, Maria Gadú, Mart’nália e Jota Pê, a primeira edição do AnimaMix, realizado no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano, promete três dias de diversão em Brasília. O festival também reserva na programação, entre hoje e domingo, das 12h às 23h, teatro, circo, oficinas e gastronomia. Ingressos custam R$ 20 (meia-entrada), a cada dia.

Scalene, Clima de Montanha e Remobília, além de seis bandas e artistas brasilienses e goianos, completam a programação musical. A banda Scalene, que se apresentou em Brasília no mês passado, volta com show que celebra 10 anos do disco Éter: “Adoramos tocar em eventos que englobam vários tipos de público, sempre tivemos no meio de festivais e eventos com todo tipo de música”, comenta o baixista Lucas Furtado.

Para o público infantil, uma das atrações é o espetáculo Bluey, inspirado na série televisiva que retrata aventuras e descobertas de uma cachorrinha azul. Outra peça de teatro apresentada no evento é Vital - O musical dos Paralamas, em homenagem aos 40 anos da banda carioca liderada por Herbert Vianna.

O Festival AnimaMix Caixa Seguridade é resultado da parceria entre Ministério da Cultura e Caixa Seguridade, com patrocínio master da Caixa Vida e Previdência.

Festival AnimaMix, no Eixo Cultural Ibero-Americano, desta sexta-feira (22/8) até domingo (24/8), das 12h às 23h. Ingressos a partir de R$ 20 (meia-entrada), disponívei no site olhaoingresso.showare.com.br.

