Debora Bloch diz que mataria Odete Roitman e detalha nova versão da vilã

Aos 62 anos, atriz revive a personagem de Beatriz Segall em ‘Vale Tudo’, e critica o preconceito da antagonista ao reconhecer seu impacto como retrato do Brasil atual

"Odete representa um pensamento terrível. Não passo pano, ela tem de ser punida", comentou Debora Bloch em entrevista à Folha de S. Paulo - (crédito: Fabio Rocha/TVGlobo)

Debora Bloch, se pudesse, mataria Odete Roitman. A afirmação pode soar estranha vinda justamente da atriz que trouxe de volta a maior vilã de Vale Tudo, mas faz sentido quando se observa a nova versão da personagem. Quase quatro décadas após Beatriz Segall, Bloch recria Odete com humor e sensualidade, sem suavizar a crueldade da personagem.

Nos anos 1980, o país aguardava ansioso pelo momento em que a antagonista seria assassinada. Hoje, o público corre para assistir às suas maldades — e compartilhá-las nas redes sociais. A cada capítulo, frases mordazes se transformam em memes. “Odete representa um pensamento terrível. Não passo pano, ela tem de ser punida”, ressalta a atriz em entrevista à Folha de S. Paulo, lembrando que só na ficção é possível rir daquilo que, na vida real, seria intolerável.

O poder da personagem está justamente nesse contraste. Ela destila preconceito e elitismo sem pudor — chamou pobre de praga, desprezou o Brasil e, em cena recente, disse que Raquel, interpretada por Taís Araújo, deveria sair pelos fundos por ser negra. Ainda assim, o público vibra com suas tiradas e a colocou em pé de igualdade com a protagonista. Bloch, uma das atrizes mais exigidas do elenco, grava quase todos os dias da semana.

Parte do fascínio vem da forma como Odete subverte papéis. Aos 60 anos, é retratada como uma mulher independente, desejosa e nada disposta a pedir licença. Compra amantes vinte anos mais jovens, desafia homens de igual para igual e solta frases que parecem sintetizar séculos de desigualdade: “Não faço nada que os homens não fizeram com as mulheres por séculos”. Por isso, muitas espectadoras se sentem vingadas.

O trabalho intenso de Bloch encontrou equilíbrio no texto de Manuela Dias, autora do remake, que optou por acrescentar humor às falas da vilã. A escolha impulsionou a audiência, antes morna, e transformou Vale Tudo em assunto diário nas redes. Mas, para a atriz, Odete não é apenas uma caricatura. É também um retrato de poder feminino tardio, de contradições e de tudo aquilo que incomoda quando refletido na sociedade.

Aos 62 anos, Bloch enxerga a personagem como um espelho invertido de si mesma. Militante política, apoiadora da taxação dos super-ricos e contrária à flexibilização ambiental, a atriz está a léguas da conservadora Roitman, conforme a Folha. Ainda assim, reconhece na vilã um papel histórico: ontem símbolo da elite predatória da redemocratização; hoje, reflexo de um Brasil em que “as Odetes reais saíram dos armários e perderam o pudor”.

Entre vida e ficção, Debora Bloch sustenta um paradoxo: detesta a vilã, mas sabe que ela a colocou em um dos melhores momentos da carreira. “Odete aconteceu junto da minha maturidade como atriz. Estou igual pinto no lixo.”

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 20/08/2025 11:43
