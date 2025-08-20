Debora Bloch diz que mataria Odete Roitman e detalha nova versão da vilã

"Odete representa um pensamento terrível. Não passo pano, ela tem de ser punida", comentou Debora Bloch em entrevista à Folha de S. Paulo - (crédito: Fabio Rocha/TVGlobo)

Debora Bloch, se pudesse, mataria Odete Roitman. A afirmação pode soar estranha vinda justamente da atriz que trouxe de volta a maior vilã de Vale Tudo, mas faz sentido quando se observa a nova versão da personagem. Quase quatro décadas após Beatriz Segall, Bloch recria Odete com humor e sensualidade, sem suavizar a crueldade da personagem.

Nos anos 1980, o país aguardava ansioso pelo momento em que a antagonista seria assassinada. Hoje, o público corre para assistir às suas maldades — e compartilhá-las nas redes sociais. A cada capítulo, frases mordazes se transformam em memes. “Odete representa um pensamento terrível. Não passo pano, ela tem de ser punida”, ressalta a atriz em entrevista à Folha de S. Paulo, lembrando que só na ficção é possível rir daquilo que, na vida real, seria intolerável.

O poder da personagem está justamente nesse contraste. Ela destila preconceito e elitismo sem pudor — chamou pobre de praga, desprezou o Brasil e, em cena recente, disse que Raquel, interpretada por Taís Araújo, deveria sair pelos fundos por ser negra. Ainda assim, o público vibra com suas tiradas e a colocou em pé de igualdade com a protagonista. Bloch, uma das atrizes mais exigidas do elenco, grava quase todos os dias da semana.

Parte do fascínio vem da forma como Odete subverte papéis. Aos 60 anos, é retratada como uma mulher independente, desejosa e nada disposta a pedir licença. Compra amantes vinte anos mais jovens, desafia homens de igual para igual e solta frases que parecem sintetizar séculos de desigualdade: “Não faço nada que os homens não fizeram com as mulheres por séculos”. Por isso, muitas espectadoras se sentem vingadas.

O trabalho intenso de Bloch encontrou equilíbrio no texto de Manuela Dias, autora do remake, que optou por acrescentar humor às falas da vilã. A escolha impulsionou a audiência, antes morna, e transformou Vale Tudo em assunto diário nas redes. Mas, para a atriz, Odete não é apenas uma caricatura. É também um retrato de poder feminino tardio, de contradições e de tudo aquilo que incomoda quando refletido na sociedade.

Aos 62 anos, Bloch enxerga a personagem como um espelho invertido de si mesma. Militante política, apoiadora da taxação dos super-ricos e contrária à flexibilização ambiental, a atriz está a léguas da conservadora Roitman, conforme a Folha. Ainda assim, reconhece na vilã um papel histórico: ontem símbolo da elite predatória da redemocratização; hoje, reflexo de um Brasil em que “as Odetes reais saíram dos armários e perderam o pudor”.

Entre vida e ficção, Debora Bloch sustenta um paradoxo: detesta a vilã, mas sabe que ela a colocou em um dos melhores momentos da carreira. “Odete aconteceu junto da minha maturidade como atriz. Estou igual pinto no lixo.”