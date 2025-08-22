Broadway em Brasília: espetáculo de patinação artística apresenta musicais

*Por Jessica Sousa - A capital federal recebe, neste sábado (23/8), o espetáculo “Broadway: Passos que Marcaram Épocas”, que reúne histórias de diversos musicais do teatro. O evento é feito Avanti Patinação Artística em celebração aos 8 anos da escola.

A apresentação inicia às 19h, no Ginásio da Ascade, na Câmara dos Deputados, trás números de peças como Mary Poppins, Chorus Line, Matilda, Mamma Mia! e Moulin Rouge. Apesar da mistura, a narrativa não fica confusa: o roteiro segue uma linha cronológica, que reflete a essência da Broadway e, paralelamente, a caminhada da instituição.

As obras foram selecionadas com um olhar afetivo e, também, artístico, conta Bruna de Mello, fundadora da Avanti, em entrevista concedida ao Correio. Além de clássicos da Broadway, as obras dialogam com a trajetória e os valores da escola: a superação dos desafios; a união de diferentes talentos; a busca pela excelência; e a celebração da arte como forma de transformar vidas.

"A arte e o esporte ensinam, transformam e emocionam. Queremos que cada patinador brilhe no palco como protagonista da sua própria vida, porque cada passo marca uma época, cada trajetória é única. Assim como a Broadway atravessa gerações, a patinação também deixa marcas que carregamos para sempre no coração. É essa conexão que o público vai sentir no espetáculo", conta Bruna.

Os ingressos, disponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 70,00 + taxas. A classificação indicativa é livre.

O teatro da Broadway, em Nova York, estabeleceu os musicais como um dos gêneros mais populares das produções, com grandes peças que estão sempre se renovam e atraem atenção mundial.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles