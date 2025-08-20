Morre Carlos Sebastião Prata, o Grande Otelo Filho, aos 70 anos

A morte de Grande Otelo Filho foi confirmada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (SATED/RJ) - (crédito: Reprodução )

Na madrugada desta quarta-feira (20/8), o Rio de Janeiro despediu-se de Carlos Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo Filho. Aos 70 anos, o ator deixou a memória viva de seu talento e a herança de um sobrenome que carrega a história do humor e do cinema brasileiro: era filho de Grande Otelo, um dos maiores comediantes do país.

A morte de Carlos Sebastião foi confirmada ao Correio pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (SATED/RJ).

Na tarde da terça-feira (19/8), Carlos havia sido internado na UPA de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele já enfrentava complicações cardíacas, mas a causa exata de sua morte ainda não foi divulgada.

O último trabalho de Grande Otelo Filho na televisão foi na novela Gênesis, da Record, em 2021, interpretando um sacerdote. Na época, ele celebrou o retorno à TV com entusiasmo: “Estar de novo num set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos”, contou ao jornal O Globo.

Porém, apenas um ano depois, em 2022, sua vida tomou outro rumo difícil. Conforme O Globo, Carlos Sebastião acabou vivendo em situação de rua. Até então, residia próximo ao Hotel Serrador, no Centro do Rio, mas chegou a morar dentro de um carro em Copacabana, enfrentando sozinho as dificuldades da vida cotidiana.

