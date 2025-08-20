Homem agride ex-namorada durante o programa 'Casos de Família'

Por Junio Silva — O programa Casos de Família, transmitido pelo SBT nesta quarta-feira (20/8), foi interrompido por um episódio de agressão entre os participantes. Um dos convidados, identificado apenas como Gabriel, agrediu a ex-namorada, Jasmin, durante a exibição e foi expulso imediatamente do estúdio.

A confusão aconteceu enquanto o programa abordava casos de stalking - ou seja, quando ex-parceiros apresentam comportamento obsessivo após o término do relacionamento. Ao relatar situações abusivas que aconteceram durante e após o relacionamento, Jasmin recebeu apoio de outro rapaz da plateia, identificado como Lucas, que subiu ao palco para criticar as ações de Gabriel.

Ao ser confrontado, Gabriel partiu para cima do rapaz e empurrou violentamente Jasmin. Seguranças do programa interviram de imediato, retirando o agressor do estúdio. Confira o momento:

???? MEU DEUS! Homem AGRIDE mulher e é contido por seguranças durante o “Casos de Família”. pic.twitter.com/9DgKalK5Ui — POPTime (@siteptbr) August 20, 2025

A apresentadora do Casos de Família, Christina Rocha ficou revoltada com a situação e afirmou violências contra a mulher não são permitidas no programa. “Covarde! Esse cara tem que ir daqui para o xilindró”, dispara. O perfil oficial do SBT no X repercutiu o episódio. “Valentão a gente trata assim, palumbada nele”, diz a publicação.