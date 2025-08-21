Com Liniker, jornalista Pietro Reis estreia podcast especializado em música

Segue o som, podcast apresentado pelo jornalista musical e criador de conteúdo Pietro Reis, estreou na última segunda (18/8) em todas as plataformas digitais. Uma entrevista com a cantora Liniker marca o primeiro dos dez episódios da temporada, disponível em formato de áudio e vídeo no Spotify e Youtube. Os próximos convidados incluem nomes como Xamã, Marcelo D2, Foquinha, Os garotin, Nave e outros para conversas sobre música, influências, produção e jornalismo.

Com a música como guia, Pietro vem construindo uma carreira na internet que mescla o jornalismo com a criação de conteúdo. Resenhas, entrevistas e críticas marcam o trabalho, que o levou a participar como jurado do Prêmio Multishow e a colaborar com outros festivais e eventos de relevância. “A música é minha grande paixão, é a forma que eu vejo o mundo. Quando comecei a fazer minhas primeiras entrevistas, com o tempo fui entendendo que minha pauta favorita era música. E também escolhi falar de todo tipo de música, porque eu queria ser reconhecido no futuro como uma autoridade em música”, destaca Pietro.

Leia também: Liniker critica racismo no pop brasileiro e cobra reconhecimento real



A ideia do podcast sempre esteve com o jornalista, que celebra a realização e concretização do projeto. “Eu sempre sonhei em ter o meu programa de entrevistas e senti que esse momento era importante para mim, como posicionamento enquanto criador de conteúdo, jornalista e apresentador. Então a minha ideia foi entrevistar pessoas que têm o que dizer, que são relevantes, e que eu pudesse fazer a melhor primeira temporada possível”.

Mas, além das canções e processo criativo dos artistas, Pietro também pretende abordar assuntos como jornalismo, influência, saúde mental, diversidade, produção, visão de mundo e se aprofundar nas questões socioculturais e políticas ligadas à música. Ao perceber que os artistas sentem falta de um espaço para mergulhar a fundo nas obras, o jornalista também teve a ideia de convidar produtores para abrir mixes e produções deles no podcast. “Vai ser muito importante que as pessoas escutem os episódios na íntegra para que conheçam mais a fundo os artistas que gostam, ou até mesmo que conheçam novos artistas, que conheçam mais do Brasil”, ressalta o jornalista.

Leia também: Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis

Pietro percebe que o público valoriza um conteúdo de qualidade com uma curadoria cuidadosa, e que é possível entregar isso e gerar conexão com a audiência sem abandonar a leveza e o entretenimento no podcast. Para ele, é aí que o jornalismo e a influência digital se encontram. “Quando estou indicando tantas coisas, quando estou indicando artistas, álbuns e produtos, eu estou influenciando também”, finaliza.