Após luta para engravidar, Mariana Rios anuncia primeira gestação

Mariana Rios usou as redes sociais nesta quinta-feira (19/6) para anunciar que está grávida do primeiro filho. Aos 39 anos, a atriz compartilhou um vídeo emocionante com trechos da Bíblia e agradeceu a Deus pela realização do sonho: "Obrigada, Deus! Obrigada, Jesus!", escreveu na legenda.

A notícia marca o fim de uma longa jornada. Mariana enfrentou dificuldades para engravidar ao lado do namorado, João Luis Diniz D’Avila, neto do empresário Abílio Diniz.

O casal passou por tratamento de fertilização in vitro e chegou a receber o diagnóstico de incompatibilidade genética, o que dificultava ainda mais a gestação.

Essa não foi a primeira dor enfrentada pela atriz. Em 2020, ela sofreu um aborto espontâneo causado por uma condição autoimune.

Mariana descobriu que possuía um anticorpo alto no organismo, que poderia provocar não só a perda gestacional como também riscos à sua própria vida, como trombose ou embolia.

Diante de tantas perdas, ela criou o projeto “Basta Sentir Maternidade”, voltado ao acolhimento de mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar. Mariana também lançou o livro “Sabedoria de Bolso”, reunindo reflexões sobre fé, amor e autoconhecimento, inspirado nas vivências pessoais.