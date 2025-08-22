Netflix anuncia data de estreia da 5ª temporada de 'Emily em Paris'

Netflix anuncia data de estreia e primeiras imagens da 5ª temporada de Emily em Paris - (crédito: Divulgação)

A Netflix divulgou as primeiras imagens da quinta temporada de Emily em Paris, que estreia em 18 de dezembro de 2025. A série retorna com Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, em uma nova fase da vida profissional e pessoal, dividida entre Paris, Roma e Veneza.



Na trama, Emily assume a liderança da Agence Grateau em Roma e enfrenta desafios que testam sua carreira e seus relacionamentos. Um projeto que não sai como planejado desencadeia desilusões amorosas e obstáculos profissionais, enquanto a protagonista busca equilíbrio entre a intensidade da vida italiana e o charme do estilo de vida francês. Um segredo revelado durante a temporada coloca em risco uma de suas relações mais próximas, levando Emily a lidar com conflitos de forma honesta e a redescobrir conexões profundas.

A temporada também destaca Veneza como novo cenário, palco de momentos cinematográficos que reforçam o apelo visual da série. No campo romântico, o relacionamento de Emily com Marcello se torna mais maduro, enquanto o ex Gabriel retorna, prometendo tensão e possíveis reencontros. Camille Razat não retorna nesta temporada.

O visual da protagonista também ganha destaque, com penteados volumosos inspirados nos anos 2000 e figurinos polka-dot que reforçam a estética teatral da série, assinados pela figurinista Marilyn Fitoussi. A quinta temporada promete encerrar a saga de Emily com glamour, dilemas pessoais, romance e paisagens europeias deslumbrantes, consolidando a série como um dos títulos mais chamativos da Netflix.



