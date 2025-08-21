Exposição Asas do Brasil ocupa o Hidden a partir desta quinta (21/8)

Artista plástica Jaqueline Marafon realizará exposição de suas obras no Hidden a partir desta quinta-feira - (crédito: Michelle Bartllet)

O Hidden receberá, a partir desta quinta-feira (21/8), a exposição Asas do Brasil, da artista plástica Jaqueline Marafon. A exposição ficará em cartaz até o dia 6 de setembro, de quinta a sábado e em alguns domingos, a partir das 19h. A mostra celebra a fauna brasileira e realiza um alerta para a preservação do meio ambiente.

Os quadros são feitos com a técnica óleo sobre tela e retratam diversas espécies de aves brasileiras com cores intensas e vibrantes. Jaqueline revela que a série surgiu em consequência do encantamento que sempre teve pela biodiversidade e da preocupação com as ameaças que sofre. “Surgiu como um chamado: um encontro entre arte, beleza e consciência ambiental”, explica.

Nas obras, a artista opta por fundos sóbrios, em tons de cinza escuro e preto, que representam a destruição dos biomas causado pelas queimadas. Essa escolha ressalta o contraste entre a vivacidade e a morte, transformando a arte em ferramenta de alerta para a preservação ambiental. “Esse contraste cria um diálogo entre beleza e alerta, prazer estético e percepção crítica”, explica a artista.

Sobre o processo de criação das obras, a artista diz ter trabalhado com emoção, dedicação e trabalho. Ela explica que, a fim de que as cores fossem realçadas da melhor maneira possível, foram adicionadas três camadas de tinta a cada uma das telas. “Finalizar cada obra trouxe a mesma sensação de felicidade e plenitude em ver uma ave alçar voo”, completa.

Para a artista, os quadros de araras e pardais se destacam em meio à revoada da exposição: “As araras sempre me emocionam, pela imponência e pelos laços familiares tão fortes, pelo barulho que fazem quando cruzam o céu”. Jaqueline compartilha que tem uma tatuagem de pardais. “Em um momento difícil da minha vida, eles me mostraram a importância da resiliência e da fé. Por isso pintá-los foi especial. Por serem aves tão presentes no nosso cotidiano, muitas vezes passam despercebidos”, diz.

A artista encara a exposição como alerta para a proteção do meio ambiente. “Busco despertar encanto e, ao mesmo tempo, inquietação. Encanto pela beleza das aves, inquietação pelo risco de perdê-las. Quero que cada visitante saia tocado pela urgência da preservação, mas também fortalecido pela esperança de que ainda é possível cuidar e proteger”, garante.

Por fim, ela não esconde as expectativas para a exposição no Hidden: “Espero que Asas do Brasil toque corações e desperte responsabilidades. E que essa ação faça a diferença na vida das nossas aves. Expor no Hidden é um privilégio. O espaço tem uma atmosfera única, contemporânea e instigante, que dialoga perfeitamente com a proposta da série.”

Serviço

Asas do Brasil

Por Jaqueline Marafon. A partir desta quinta-feira (21/8), ao dia 6/9, de quinta a sábado e domingos especiais, a partir das 19h, no Hidden- na Ruína da antiga sede do clube ASFUB - no Setor de Clubes Norte, ao lado do CRESPOM. Couvert: R$ 50,00.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco