Complexo Cultural de Samambaia recebe 4ª edição do festival Teatro é Popular

Entre os dias 19 a 22 de agosto, o Complexo Cultural de Samambaia recebe o Teatro é Popular — 4ª edição. Com o Mamulengo Fuzuê, o projeto promove educação patrimonial e a celebração do mamulengo e da cultura popular com apresentações diárias às 9h e às 14h. Serão oferecidas, também, oito apresentações de teatro de fantoches além de visitações à exposição Mamulengo, Patrimônio Brasileiro. A entrada é gratuita, com acessibilidade para libras em todas as apresentações e audiodescrição a partir do dia 22.

O Teatro é Popular busca atender, prioritariamente, estudantes de escolas públicas e de instituições de ensino especial das RAs de Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol. Nesta sexta-feira (22/8), às 20h, haverá sessão especial para trabalhadores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Desde a primeira edição, em 2011, o Teatro é Popular busca ir onde o povo está, com ações de educação patrimonial para fomentar a valorização da memória e da identidade cultural brasileira. Ao longo de três edições (2011, 2017 e 2022), o projeto já atendeu um público de cerca de 7.000 pessoas, entre escolas, feiras, praças, instituições sociais, espaços culturais e comunitários de diferentes regiões periféricas do Distrito Federal e Entorno.

Confira a programação para cada dia:

- Exposição Mamulengo, Patrimônio Brasileiro

19/08 a 22/08 (ter a sex): de 9h às 12h e de 14h30 às 18h

22/08 (sex): horário extra de 20h às 21h30





Apresentações teatrais

19/08 – 14h: Benedito, Abençoado e Bendizido;

20/08 – 9h: Benedito, Abençoado e Bendizido;

20/08 – 14h: Benedito, Abençoado e Bendizido;

21/08 – 9h: A Chegança da Burrinha Calunga;

21/08 – 14h: A Chegança da Burrinha Calunga;

22/08 – 9h: Benedito, Abençoado e Bendizido;

22/08 – 14h: Benedito, Abençoado e Bendizido;

22/08 – 20h: Benedito, Abençoado e Bendizido.

Serviço

Teatro é Popular - 4ª edição

Entre os dias 19 e 22 de agosto entre 9h e 14h no Complexo Cultural de Samambaia. As entradas são gratuitas e a classificação indicativa é livre.