Salão Mestre D’Armas abre inscrições para artistas do DF e região

Estão abertas as inscrições para o 4º Salão Mestre D’Armas, mostra de artes visuais realizada em Planaltina que tem como eixo central a relação entre arte e patrimônio cultural. Voltado para artistas do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE), o evento estimula a produção contemporânea inspirada na memória, nos bens culturais e no meio ambiente da região. No total, serão distribuídos R$ 48 mil em prêmios, e as obras selecionadas ficarão em cartaz por dois meses no Museu Histórico e Artístico de Planaltina (MHAP). Os interessados têm até o dia 18 de setembro para se inscreverem gratuitamente no site oficial do evento.



Ao todo, 15 obras ou coletivos serão selecionados para compor a mostra, que ficará em cartaz durante dois meses no museu. A premiação contempla três prêmios aquisitivos de R$ 8 mil e doze prêmios de participação de R$ 2 mil. O anúncio dos vencedores ocorrerá na abertura da exposição, mantendo o suspense até o início da mostra. O edital abrange múltiplas linguagens, permitindo a inscrição de trabalhos em pintura, escultura, fotografia, instalação, performance, vídeo-arte e intervenções urbanas registradas em imagem.

Promovido pela Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina (AACHP) com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC), o Salão Mestre D’Armas se consolidou como uma das mais importantes plataformas de visibilidade para artistas fora do eixo do Plano Piloto. A cada edição, o projeto reafirma o compromisso em valorizar bens patrimoniais da região, como a Igrejinha São Sebastião, a Casa do Artesão, a Folia do Divino, o Vale do Amanhecer e a Estação Ecológica de Águas Emendadas.

Além da exposição e da premiação, a programação prevê atividades educativas e inclusivas, como catálogo impresso das obras, mediação cultural, recursos de acessibilidade em braile e tradução em libras. A proposta é ampliar o alcance do projeto e democratizar o acesso às artes visuais, fortalecendo o diálogo entre artistas, público e patrimônio.

