Estrela de Stranger Things e filho de Jon Bon Jovi adotam primeira filha

Millie Bobby Brown, aos 21 anos, surpreendeu o público nesta quinta-feira (21/8) ao revelar que já vive uma nova etapa da vida: a maternidade. Em suas redes sociais, a estrela de Stranger Things anunciou que ela e o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi, adotaram uma menina.
“Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção”, escreveu a atriz em um comunicado publicado no Instagram. “Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e com privacidade.” A mensagem terminou de forma afetuosa, com a frase: “E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi.”
O casal, que começou a namorar em 2021, ficou noivo em 2023 e oficializou a união em maio de 2024, em uma cerimônia reservada. Ambos já falavam sobre o desejo de formar uma família.
A declaração mais recente de Millie sobre o tema aconteceu em março deste ano, durante sua participação no podcast Smartless. Na ocasião, ela compartilhou a inspiração que vem da própria família: “Está definitivamente no nosso futuro. A minha mãe teve o primeiro filho dela aos 21 anos, o meu pai tinha 19. Eu quero muito uma família. Eu quero uma família grande. Tenho três irmãos. O Jake tem três irmãos.”
