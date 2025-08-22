InícioDiversão e Arte
Estrela de Stranger Things e filho de Jon Bon Jovi adotam primeira filha

Aos 21 anos, a 'Eleven' de Stranger Things revelou que ela e Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, adotaram uma menina

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi oficializaram a união em 2024 - (crédito: Reprodução / Instagram )
Millie Bobby Brown, aos 21 anos, surpreendeu o público nesta quinta-feira (21/8) ao revelar que já vive uma nova etapa da vida: a maternidade. Em suas redes sociais, a estrela de Stranger Things anunciou que ela e o marido, Jake Bongiovi, de 23 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi, adotaram uma menina.

“Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção”, escreveu a atriz em um comunicado publicado no Instagram. “Estamos extremamente animados para embarcar neste belo próximo capítulo da paternidade em paz e com privacidade.” A mensagem terminou de forma afetuosa, com a frase: “E então éramos três. Com amor, Millie e Jake Bongiovi.”

O casal, que começou a namorar em 2021, ficou noivo em 2023 e oficializou a união em maio de 2024, em uma cerimônia reservada. Ambos já falavam sobre o desejo de formar uma família.

A declaração mais recente de Millie sobre o tema aconteceu em março deste ano, durante sua participação no podcast Smartless. Na ocasião, ela compartilhou a inspiração que vem da própria família: “Está definitivamente no nosso futuro. A minha mãe teve o primeiro filho dela aos 21 anos, o meu pai tinha 19. Eu quero muito uma família. Eu quero uma família grande. Tenho três irmãos. O Jake tem três irmãos.”

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 22/08/2025 12:24 / atualizado em 22/08/2025 12:39
