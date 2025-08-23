'Natureza das coisas invisíveis' representa o cinema do DF no Festival de Gramado

O filme é o primeiro longa-metragem de Rafaela, formada em audiovisual pela Universidade de Brasília, e já havia sido selecionado para abrir a Seção Generation Kplus, voltada para histórias que exploram o universo infantil, no Festival de Berlim - (crédito: Flavio Oliveira/Divulgação )

Reconhecido como um dos eventos de cinema mais importantes do país, o Festival de Gramado está em sua 53ª edição que chega ao fim neste sábado. Na Serra Gaúcha, a programação durou 10 dias e teve mais de 74 filmes selecionados, divididos entre longas e curtas brasileiros, além de mostras voltadas para o cinema do Rio Grande do Sul e premiações específicas para documentários. No Palácio dos Festivais, o evento se encerra com a premiação de longas e documentários.

Representando o Distrito Federal, o longa Natureza das coisas invisíveis, da diretora e roteirista brasiliense Rafaela Camelo, estreou nacionalmente no Festival de Gramado. O filme é o primeiro longa-metragem de Rafaela, formada em audiovisual pela Universidade de Brasília, e já havia sido selecionado para abrir a Seção Generation Kplus, voltada para histórias que exploram o universo infantil, no Festival de Berlim. Além disso, passou pelos festivais de Guadalajara, México, Cartagena, Colômbia e Seattle, nos Estados Unidos.

Rafaela Camelo comenta que é uma honra estar com o filme em um festival renomado no Brasil onde filmes que marcaram a cinematografia brasileira também estiveram. “A gente exibiu o filme no dia 19 e sentimos que ele foi bem recebido, pessoas de perfis muito diferentes vieram conversar e falar como o filme tinha marcado. Estamos sentindo a sensação de trabalho cumprido”, destaca a diretora. “Depois de passar por festivais internacionais e ver que o filme tem elementos que se comunicam com pessoas de culturas diferentes, foi muito bom estar em Gramado e ver o público se conectar com elementos que são genuinamente nossos”, afirma Rafaela.

Natureza das coisas invisíveis estreia nos cinemas no dia 27 de novembro, mas antes disso, o longa irá fechar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no dia 20 de agosto. “ Estamos com muitas expectativas para as próximas exibições, principalmente em Brasília que é a casa do filme. Com certeza vai ser uma sessão muito emotiva, muitas pessoas que fizeram o filme ainda não assistiram. A gente vai conseguir reunir a maior parte da equipe, vão estar as famílias, os amigos, vai ser um momento de celebração do trabalho de quem esteve envolvido no projeto”, ressalta Rafaela Camelo.



O Festival de Gramado também exibiu o longa O último azul, filme de Gabriel Mascaro com protagonismo de Denise Weinberg e participação de Rodrigo Santoro, que estreia nos cinemas no dia 28 de agosto e foi exibido pela primeira vez no Brasil na Serra Gaúcha. "Para nós, é muito especial. A gente teve uma alegria imensa de estar no Festival de Berlim, festival que consagrou filmes como Central do Brasil e Tropa de Elite, e queremos confirmar essa força do cinema brasileiro. É muito bonito estar estreando em um ano tão potente para o cinema brasileiro", destaca Gabriel Mascaro.



