Rede atacadista oferece noite especial para os amantes de vinho

Dia a Dia celebra 30 anos do Catalina em noite especial de degustação harmonizada para convidados - (crédito: Divulgação/Vinícola Santa Ema)

Na próxima terça-feira (26/8), a rede Atacadão Dia a Dia realiza um evento especial para celebrar os 30 anos do Catalina, vinho chileno da renomada vinícola Santa Ema. O evento exclusivo para membros do Clube DD+ ocorre na adega do SIA, com a presença de Rossana Pavoni, dona do selo, e Andrés Sanhueza, enólogo-chefe.

O evento é fechado e exclusivo para 40 pessoas, todos membros do Clube DD+ e apreciadores fiéis da bebida. Os convidados terão a oportunidade de degustar as safras de 2015, 2018 e 2021 do Catalina, que estarão com preços promocionais, além de outros rótulos premiados da Santa Ema, uma charcutaria harmonizada e benefícios na compra de vinhos.

Rossana Pavone, da terceira geração da família à frente da Vinícola Santa Ema, e Andrés Sanhueza, enólogo-chefe e CEO da marca, serão as presenças ilustres durante a noite.

O conselheiro do Dia a Dia, Marlon Amaral promete uma verdadeira experiência enogastronômica. “Estamos preparando um momento de celebração único para os nossos convidados, onde eles poderão experimentar rótulos chilenos seletos e premiados da Santa Ema, aprender sobre harmonização e apreciar o momento”, declara. “Tenho certeza de que já é um sucesso”.

Catalina

Ideal para ser consumido com queijos maduros, carnes vermelhas na brasa, porco e pratos condimentados, o Santa Ema Catalina é um vinho de cor vermelha intensa e brilhante, aroma clássico e elegante, com notas de frutas vermelhas, ameixas, cervejas, tabaco e baunilha.

O Catalina é composto por 72% Cabernet Sauvigñon, 20% Carmenere e 8% Cabernet Franc. O fundador da vinícola, Don Félix Pavone Arbea, fez a bebida em homenagem à esposa, Catalina Moreno Rodillo, que assina à mão cada uma das etiquetas de pano que vestem as garrafas do vinho.

Onde e quando?

Local: Via EPIA - AE SIA - Quadra 5C - Lote 55

Quando: Terça-feira (26/8), a partir das 18h.