Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe participam de evento em Brasília

Primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Gonçalves participa do evento Sempre um Papo, na Caixa Cultural, em Brasília - (crédito: Agência Brasil)

Como aquecimento para o Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu), a escritora mineira Ana Maria Gonçalves e o escritor português Valter Hugo Mãe participam do Sempre um Papo, em Brasília, na próxima terça-feira (26/8), às 19h30. Os dois são os homenageados do Fliparacatu 2025, que ocorre entre 27 e 31 de agosto. A entrada no evento realizado no Teatro Cultural da Caixa Cultural é gratuita. Os ingressos podem ser retirados no local a partir das 18h30.

Responsável por mediar a conversa, o jornalista e escritor Matheus Leitão considera a questão da territorialidade como fator comum entre os convidados. “São dois autores muito lidos no Brasil que têm muito a falar sobre literatura, mas também sobre a profundidade das conexões e das diferenças entre África, Europa e nossa ‘América Ladina’, como escreveu Lélia Gonzalez”, afirma Leitão.

Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), é autora do romance Um defeito de cor. Obras como O filho de mil homens, O Paraíso são os outros e Contra mim são alguns dos trabalhos de Valter Hugo Mãe. Depois do Sempre um Papo, ambos participam de sessão de autógrafos.

Serviço

Sempre um Papo, com Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe, no Teatro da CAIXA Cultural Brasília. Quarta-feira (27/8), às 19h30. Entrada gratuita, ingressos disponíveis uma hora antes do evento.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel