"Encha seu Kindle" disponibiliza e-books e impulsiona leitura nacional

A edição de 2025 do evento "Encha seu Kindle" ocorre nesta sexta-feira (22/8). Criado pela influenciadora Íris Tales, em parceria com KDP (Kindle Direct Publishing) da Amazon, a iniciativa disponibiliza diversos e-books — de autores brasileiros — com desconto, ou de graça, para os leitores no site da Amazon durante 24h. Este ano, mais de 12 mil e-books estarão disponíveis para download.

“Durante boa parte da minha vida, mal tive condições de comprar um livro e eu sinto que a Íris do passado faria a festa se tivesse um evento assim”, conta a influenciadora ao Correio sobre o que a motivou a organizar o evento.

O "Encha seu Kindle" foi inspirado em um evento que ocorre nos Estados Unidos, o "Stuff Your Kindle". Íris, que tem uma página nas redes sociais para divulgar a literatura nacional, o Divulga nacional, conta que viu um desejo do público brasileiro por algo parecido, e assim ela resolveu organizar a primeira edição em 2023.

O evento está indo para a terceira edição e é uma oportunidade para escritores de todo o país divulgarem os trabalhos. No ano passado, 7 mil livros participaram da promoção. O crescimento em relação ao primeiro ano de realização também é devido à movimentação que o projeto causou nas redes sociais das comunidades literárias, principalmente no TikTok.

Segundo Íris, o principal objetivo do "Encha seu Kindle" é democratizar a literatura e trazer visibilidade para autores brasileiros, principalmente os autores independentes. “Tem também o objetivo de dar visibilidade para autores, livros e para a literatura independente nacional. No ano passado, o evento saiu da bolha e apresentou para muita gente muitos livros”, complementa.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes