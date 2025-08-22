FBC e Vhoor no CoMA: encontro de gerações e sonoridades do hip-hop

Neste sábado (23/8), o festival CoMA recebe dois importantes nomes da cena do rap nacional, FBC e Vhoor. Juntos, eles prometem entregar uma experiência musical que une a paixão pela essência do hip-hop com a busca por novas direções. Para o público da capital, o show não é apenas um evento, mas um reencontro com as raízes e a força da cultura hip-hop. O show será realizado neste sábado (23/8) e os ingressos estão à venda a partir de R$15, no site do CCBB

Ao Correio, Vhoor demonstra um carinho especial por Brasília, cidade que ele considera uma das melhores para se apresentar. "Brasília é uma das capitais que mais gosto de tocar, toquei algumas vezes e sempre fui muito bem recebido", comenta. Junto com FBC, ele tem a missão de entregar "a melhor experiência" em um show animado e dedicado.

O rapper FBC traz a bagagem de uma carreira que flutua por diferentes ritmos, mas que encontra no hip-hop uma base sólida. O show no CoMA é mais uma oportunidade de apresentar, na capital, o projeto Assalto e Batidas, fruto de sua reaproximação com o produtor Coyote Beats. A ideia, segundo ele, surgiu da vontade de criar um som break beat: “Queríamos fazer uma coisa mais noventista, algo que ninguém faz mais”.

Para FBC, o processo criativo começa pelo beat. A voz é o último instrumento, o que garante que a música seja a espinha dorsal de tudo. Ele descreve o álbum como um ataque ao sistema e ao capitalismo, mas também como um projeto pessoal necessário: "Eu fiz a sonoridade que eu queria ouvir".

O rapper mineiro também compartilha uma relação de longa data com a capital. “Brasília é uma das poucas cidades que podem reivindicar o título de pioneira do hip-hop no Brasil”, revela. Sua admiração por artistas como Gog, Cirurgia Moral e Câmbio Negro mostra o respeito pela história do rap no Distrito Federal.

A expectativa para a recepção do público de Brasília é alta. FBC acredita que a nova fase musical pode quebrar as expectativas. Ele defende que a arte não existe para agradar, mas para mover as pessoas. E é com essa energia que FBC e Vhoor chegam à capital para o show do festival CoMA.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel.