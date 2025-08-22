Festival Moto Rock une música em defesa da paz na Praça do Cine Itapuã

O Festival Moto Rock interrompe o hiato de seis anos e volta a ser realizado neste domingo (24/8), a partir do meio-dia, na Praça do Cine Itapuã, no Gama. A 13ª edição do evento, cujo tema é “pela paz em todo o mundo”, tem apresentações de bandas autorais do Distrito Federal como ARD, Quinta Essência e As verdades de Anabela. Também fazem parte da programação os artistas Mariana Camelo, Volt Vandré, Abra Kebradah e DJ Altevir Batista. A entrada é gratuita, e os shows começam às 15h.

A iniciativa surgiu em 2008 com a intenção de estimular manifestações artísticas do Distrito Federal e de promover reflexões a respeito de temáticas sociais a partir da música. “O Moto Rock Pela Paz em Todo o Mundo busca reafirmar o compromisso de que podemos fazer a diferença. A música sempre foi instrumento de transformação”, ressalta Geovane Batista, idealizador do evento.

Formado em 1984, o ARD é uma das atrações do festival. O show da banda gamense marca o encerramento da turnê nacional em comemoração aos 40 anos de existência, iniciada em 2 de agosto, que passou por seis estados. Mais do que “encerrar o ciclo onde tudo começou”, o Moto Rock, para Gilmar Batista, “é vitrine para quem começa e consolidação para quem já se estabeleceu”, comenta o vocalista do ARD. “É uma oportunidade muito bacana poder dividir palco com colegas da música”, concorda Mariana Coelho, vocalista da banda Quinta Essência.

“A cena independente tem mostrado uma potência muito grande, com novas bandas se revelando e outras já consagradas a nível nacional. Tenho muito orgulho de fazer parte disso”, diz Mariana Camelo, artista solo que prepara apresentação com músicas dos discos recentes Céu de Marfim (2025) e Baile das águas (2022). Ela também homenageia nomes como Ozzy Osbourne e Cássia Eller.

O Moto Rock também terá churrasco de costela de chão, feira de artesanato, distribuição de materiais informativos sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, preservativos e absorventes femininos e a presença de motoclubes, que vão recolher alimentos não perecíveis, brinquedos e agasalhos para doação.

Serviço

13ª edição do Moto Rock

Na Praça do Cine Itapuã (setor leste do Gama), a partir das 12h. Entrada gratuita. Os shows começam às 15h.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel