Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (24/8)

VENDER A ALMA - Data estelar: Sol e Urano em quadratura.



Enriquecer os ricos, por mais que seja uma condição legítima, não vai tornar nossa civilização melhor e mais próspera, vai apenas multiplicar a miséria material e espiritual de nossa humanidade.



Miséria material porque tudo ficará tão caro que será inalcançável para a esmagadora maioria, e miséria espiritual porque cria uma estrutura psíquica que valida a desintegração dos princípios que dignificam nossa humanidade em troca de fazer literalmente o diabo para integrar a elite rica da civilização. Nada novo entre o céu e a terra, a velha história de vender a alma digna em troca de poder corrupto.



Não é novidade tampouco que essa história sempre acaba mal para os que se convencem de que vender a alma digna seria um preço razoável em troca das recompensas prometidas na assinatura do contrato.

Áries (nascimento entre 21/3 a 20/4):



Os métodos que davam certo outrora não se aplicam da mesma forma à situação atual, e isso dá margem para sua alma voltar a criar condições diferentes e sofisticadas. Dá um pouco de trabalho, mas os resultados compensam.

Touro (nascimento entre 21/4 a 20/5):



Passe em revista os desejos que você tem intenção de satisfazer o mais imediatamente possível, porque é provável que você perceba que não teriam real cabimento no momento atual, que seriam uma forçada de barra impertinente.

Gêmeos (nascimento entre 21/5 a 20/6):



Mudar de rumo novamente pode ser uma atitude normal para você, mas também precisa ser verificada a reação das pessoas próximas em relação a isso, porque muito provavelmente deixa elas um tanto desnorteadas.

Câncer (nascimento entre 21/6 a 21/7):



Não seria surpreendente que de alguma maneira você boicotasse os planos que deseja realizar, porque na alma há labirintos que nem sempre a gente controla, e que se apresentam como atos falhos e estranhas atitudes.

Leão (nascimento entre 22/7 a 22/8):



Tudo que parecia seguro e confirmado vai precisar ser passado a limpo novamente, porque este é um momento muito instável, que pode jogar por terra tudo que até aqui foi feito. Ainda assim, você tem espaço para manobrar.

Virgem (nascimento entre 23/8 a 22/9):



Esse estado imprevisível do mundo atual parece negativo, mas de alguma forma brindará a você com uma margem mais ampla para sua alma se esbaldar em criatividade. Procure encarar tudo com o maior bom humor possível.

Libra (nascimento entre 23/9 a 22/10):



Se tudo pudesse ser controlado minuciosamente, não haveria mais surpresas e a vida, com certeza, se tornaria um tédio. Por mais que a imprevisibilidade lhe dê nos nervos, ainda assim sua alma há de lhe dar a bem-vinda.

Escorpião (nascimento entre 23/9 a 21/11):



Ao fazer planos em conjunto com certas pessoas, procure abrir espaço para o imprevisível, porque ainda que você receba promessas de fidelidade eterna, é provável que essas pessoas não consigam entregar o que prometem.

Sagitário (nascimento entre 22/11 a 21/12):



Ainda que tudo esteja aparentemente certo e nos lugares perfeitos, mesmo assim valerá a pena você passar em revista tudo mais uma vez, porque agora é melhor pecar por excesso de zelo do que por negligência.

Capricórnio (nascimento entre 22/12 a 20/1):



Ainda que você não tenha dúvida alguma de estar com a razão do seu lado, em silêncio valeria a pena você revisar seus convencimentos, para não correr o risco de se apegar a conceitos que já não servem mais. Isso não.

Aquário (nascimento entre 21/1 a 19/2):



Todos nós temos nossos planos, mas a vida geralmente tem planos diferentes daqueles que fazemos, e para conduzir nossos passos nessa direção provoca contratempos e adversidades, que parecem castigos, mas são bênçãos.

Peixes (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Os desentendimentos não são necessariamente afrontas pessoais, você precisa ter em mente que nesse cenário de um mundo de ponta-cabeça, as pessoas andam mais desorientadas que o normal. E você é uma dessas pessoas.