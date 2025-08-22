Circuito Poético Musical leva diversão e arte para escolas públicas do DF

Neste sábado (23/8) o Circuito Poético Musical chega ao Centro de Ensino Médio Ave Branca em Taguatinga Sul. O projeto busca levar poesia, música, teatro, artes plásticas e oficinas formativas a instituições de assistência, escolas públicas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), escolas de nível médio e praças públicas do Distrito Federal. O projeto segue até o dia 11 de outubro em Ceilândia, Taguatinga e Sol Nascente.

Iniciado em agosto, o Circuito Poético Musical é executado em duas ações: o Sarau Romaria Poética, que busca o encantamento através de manifestações das nossas tradições populares, com o foco no cordel, no repente, no mamulengo e outras vertentes culturais que perpassam as nossas brasilidades. E também o Sarau Tribo das Artes, que busca ensinar sobre cultura popular, poesia urbana, moderna e visceral, com temáticas culturais, sociais e periféricas. Essa mescla amplia o leque de alcance do projeto, e busca colocar o público em contato com diferentes estilos artísticos e poéticos.

O Sarau Tribo das Artes contará com a participação de poetas, músicos e artistas plásticos do DF que vão realizar uma série de atividades culturais nas cidades de Taguatinga e Guará. No total serão cinco saraus e duas oficinas ofertados pela Ação Sarau Tribo das Artes, além da pintura de uma tela ao vivo, com as obras doadas para a instituição, ainda não divulgada, que receber o evento.

O Sarau Romaria Poética também leva, com artistas do Distrito Federal, a poesia, a música e as artes plásticas, e promove uma rica troca de experiências artísticas, culturais e formativas nas cidades de Ceilândia e Sol Nascente, com cinco saraus e quatro oficinas.

Ao promover esse intercâmbio artístico, cultural e formativo, o projeto busca contribuir para o aprimoramento da compreensão e utilização das múltiplas linguagens artísticas, criando um espaço de convivência coletiva, aprendizado e valorização da cultura popular do Distrito Federal. O Circuito Poético Musical é uma oportunidade única de transformar espaços educativos e sociais em verdadeiros palcos de expressão artística e cultural, para fortalecer a identidade e o potencial criativo de toda a comunidade.

Programação do projeto:

Agosto:

- 23/08, 12h, Sarau Tribo das Artes - Centro de Ensino Médio Ave Branca - Taguatinga Sul

- 27/08 a 03/09, 15h: Oficina de Iniciação Teatral (Tribo das Artes) - CEM - Taguatinga Norte

- 28/08, 10h: Sarau Tribo das Artes - CEM 01 - Guará





Setembro



- 01, 08, 15 e 22/08, 08h: Oficina de Brinquedos Populares (Romaria Poética), com Neide Amorim - Coletivo Mulheres do Sol - Sol Nascente

- 06/09, 13h: Sarau Tribo das Artes - CEM - Taguatinga Norte

- 11/09, 10h: Sarau Tribo das Artes - CED 01 - Guará

- 15, 16, 17 e 18/09, 19h: Oficina de Pandeiro Reciclável, com Juraci Moura (Romaria Poética) - CEM 03 - Ceilândia Sul

- 19/09, 19h: Sarau Romaria Poética - CEM 03 - Ceilândia Sul

- 25/19, 19h: Oficina de Literatura de Cordel, com Maria Lucimar (Romaria Poética) - CED 06 - P Sul, Ceilândia

- 26/09, 19h: Sarau Romaria Poética - CED 06 - P Sul, Ceilândia





- 04/10, 16h: Sarau Tribo das Artes - Praça do DI - Taguatinga Norte

- 11/10, 16h: Sarau Romaria Poética: Praça da Bíblica - Ceilândia

