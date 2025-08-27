Giovana Madalosso lança 'Batida só', na Livraria Circulares, nesta quinta

A escritora Giovana Madalosso lança em Brasília, nesta quinta-feira (28/8), o romance Batida Só. O lançamento será às 19h, na Livraria Circulares e o público poderá acompanhar um bate-papo entre a autora e a crítica literária Regina Dalcastagnè, seguido de uma sessão de autógrafos. O evento promete ser uma oportunidade de aproximação com os leitores e de reflexão sobre os temas que atravessam a obra.

Leia também: Taylor Swift revela segredo para lidar com a pressão da internet

Em Batida Só, Giovana Madalosso apresenta uma narrativa intensa e delicada, que se inicia com uma jornalista atacada por dois estranhos na rua. Após o episódio, a personagem descobre sofrer de uma arritmia grave e de tratamento incerto. A necessidade de evitar emoções fortes a leva de volta à cidade da infância, onde reencontra laços antigos e conhece novas histórias que transformam a sua própria. O romance aborda questões universais como a fragilidade da vida, o enfrentamento da doença e a busca por sentido em meio ao inesperado. É uma trama que equilibra dor, fé e amizade, e convida o leitor a refletir sobre o que realmente importa.

Leia também: Como Marília Mendonça transformou ‘Leão’ em hit nacional

Conhecida pela escrita franca e envolvente, Giovana Madalosso é autora de obras como A teta racional, Tudo pode ser roubado e Suíte Tóquio, finalista do Prêmio Jabuti e publicado em diversos países. No novo trabalho, a autora explora as tensões da vida contemporânea com uma linguagem ao mesmo tempo sensível e incisiva, com temas atuais e universais.

Leia também: Funk erudito: Ster revoluciona música brasileira ao unir funk e violino

A participação de Regina Dalcastagnè no evento promete enriquecer ainda mais a conversa. Professora da Universidade de Brasília (UnB) e crítica literária, Regina é referência em estudos sobre literatura brasileira e a ideia é que o diálogo com a autora ofereça ao público uma visão mais ampla sobre os dilemas e caminhos da literatura contemporânea.

Serviço

Batida Só

De Giovana Madalosso. Lançamento nesta quinta-feira (28/8), a partir das 19h, na Livraria Circulares, Comércio Local Norte 113, BL A, loja 7. Com entrada gratuita e classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel