Liberdade? Hytalo Santos deixará prisão de SP por determinação da Justiça - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Justiça da Paraíba determinou a transferência dos influenciadores Hytalo Santos e Israel Natã Vicente, conhecido como Euro, para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como Penitenciária Roger, localizada em João Pessoa.

A decisão foi assinada na segunda-feira (25/8) pela juíza Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, da Vara de Execuções Penais (VEP) da capital paraibana.

Presos em São Paulo

Atualmente, os dois estão detidos há 11 dias no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. Ainda não há data definida para o recambiamento, mas, segundo a decisão judicial, a Polícia Civil e os agentes do Sistema Penitenciário da Paraíba estão autorizados a realizar o transporte a qualquer momento.

Na semana anterior, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a prisão preventiva de Hytalo Santos. Logo em seguida, na quarta-feira (20/8), os advogados de defesa apresentaram um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Luiz Fux. O processo tramita em sigilo.

Entenda

Hytalo Santos e o marido, Euro, são investigados por suspeita de exploração sexual e econômica de menores, além de trabalho infantil irregular.

O caso ganhou repercussão após o influenciador ser citado em um vídeo do criador de conteúdo Felca, que denunciou casos de adultização e exploração de crianças nas redes sociais.