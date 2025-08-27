Recanto das Emas recebe quinta edição do Festival Nacional Teatro de Bolso

Cena da peça Dona DInha, da Cia. Roupa de ensaio. - (crédito: Divulgação)

O Festival Nacional Teatro de Bolso será realizado em Recanto das Emas Será realizado a partir deste sábado (30/8) e até dia 6 de setembro. O festival apresentará nove espetáculos que concorrerão em uma mostra competitiva.

O evento, que busca a descentralização do acesso aos bens culturais, distribuirá troféus para dez categorias. Elas são, melhor espetáculo, melhor direção, melhor atriz, melhor ator, melhor cenário, melhor figurino, melhor sonoplastia, melhor iluminação, melhor maquiagem e melhor dramaturgia original.

Estarão presentes no festival nove companhias teatrais do Distrito Federal, e o restante de outros estados brasileiros. As apresentações gratuitas serão realizadas em dois horários: às 15h e às 20h, em sua maioria no Espaço Cultural H2O.

Confira a programação completa:

A ILHA PROFANA

Grupo Jurubebas de Teatro – Espetáculo Convidado. Segunda-feira (1/9), às 20h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Ema. Livre para todos os públicos.

OS MAMUTES

Grupo Formigueiro de Teatro. Terça-feira (2/9), às 15h, no CEF 602 - Recanto das Emas. Não recomendado para menores de 10 anos.

A SÓS

Grupo Teatral Caparaó. Terça-feira (2/9), Às 20h, Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Não recomendado para menores de 16 anos.

DONA DINHA

Cia. Roupa de ensaio. Quarta-feira (3/9), às 15h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Livre para todos os públicos.

UM LAPSO DE OURO E VINHO

Os Auspices – James Fensterseifer. Quarta-feira (3/9), às 20h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Não recomendado para menores de 14 anos.

CAPITÃO FRACASSO – UM CANTO DE AMOR AO TEATRO

Companhia de Teatro. Quinta-feira (4/9), às 15h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Livre para todos os públicos.

CRIATURA, UMA AUTÓPSIA

Bruna Longo. Quinta-feira (4/9), às 20h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Não recomendado para menores de 12 anos.

SALVE ELA! CAROLINA MARIA DE JESUS EM CENA

Os Ciclomáticos Companhia de Teatro. Sexta-feira (5/9), às 15h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Não recomendado para menores de 10 anos.

CORTE SECO

Coletivo 451. Sexta-feira (5/9), às 20h, no Espaço Cultural H2O, QD 104 - Recanto das Emas. Não recomendado pra menores de 16 anos.