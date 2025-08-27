Peça 'O novo anormal' estreia no sábado com reflexão sobre a pandemia

Brasília recebe neste sábado (30/8), no Espaço Pé Direito, na Vila Telebrasília, a estreia do espetáculo O novo anormal, criação da Trupe Por Um Fio. A apresentação gratuita, com acessibilidade em Libras, propõe uma reflexão sensível sobre as experiências vividas durante a pandemia e convida o público a revisitar memórias de caos, isolamento e, sobretudo, de reencontro coletivo.

Leia também: Espetáculos do Cena Contemporânea questionam a vida e a memória histórica

Combinando circo, teatro físico e música ao vivo em uma estética de teatro de variedades, o espetáculo é construído como uma travessia poética. O enredo aborda sentimentos como solidão, luto e resistência, costurados com humor e poesia. A encenação aposta em técnicas circenses diversas, que vão da palhaçaria ao trapézio, passando pelo duo de bicicleta e até a suspensão capilar.

Leia também: Ana Maria Gonçalves e Valter Hugo Mãe lotam evento em Brasília

Para Mariana Camargo, artista circense e produtora do projeto, a proposta do espetáculo é abrir espaço tanto para a reflexão quanto para o riso. “É um convite a olhar para as marcas que a pandemia deixou em cada um de nós, mas também para as formas de resistência e coletividade que emergiram nesse período”, afirma.

Leia também: Fernanda Montenegro anuncia espetáculo em Brasília

O novo anormal chega, assim, como um retrato artístico de um tempo recente que ainda ecoa no presente. Ao transformar a experiência da pandemia em linguagem cênica, o espetáculo não apenas relembra o que foi vivido, mas propõe novas formas de estar junto e de reinventar os encontros.

Serviço

O Novo Anormal

Da Trupe Por Um Fio. Neste sábado (30/8), às 20h, no Espaço Pé Direito (Vila Telebrasília). Entrada gratuita, classificação livre e acessível em Libras.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel