Livro com receitas e memórias de familiares de desaparecidos é lançado na UnB

Nesta sexta-feira (29/8), às 10h, a Universidade de Brasília (UnB) recebe o lançamento do livro Sabor da Saudade, obra que reúne 40 receitas de familiares de pessoas desaparecidas. A obra transforma a dor em memória afetiva e a cozinha em espaço de homenagem. A iniciativa é do Movimento Nacional de Familiares de Pessoas Desaparecidas, com apoio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O lançamento ocorre às vésperas do Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, celebrado em 30 de agosto. A data reforça a urgência do tema, que segue invisibilizado no país. Apenas em 2024, 81.873 pessoas desapareceram no Brasil, alta de 4,9% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.



O prefácio da obra é assinado pelo escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, desaparecido em 1971. A família contribuiu com uma receita especial: o sorvete napolitano, sobremesa preferida de Rubens e símbolo de uma memória que resiste ao tempo.

O livro também reúne histórias como a de Maria Eugênia de Carvalho Silva, mãe de Getulio da Silva Junior, desaparecido há 11 anos. "Nos dias frios, ele chegava congelado. Ia direto pro banho enquanto eu preparava um copo de Nescau quente e um pão na frigideira. A última vez foi em 28 de novembro de 2014. Desde então, tomo meu Nescau sozinha", recorda.



A publicação integra o Programa de Proteção de Vínculos Familiares do CICV, que desde 2013 promove ações de sensibilização sobre o impacto do desaparecimento. Nos últimos anos, a organização realizou exposições imersivas em Brasília, São Paulo e Fortaleza, e agora amplia o debate com uma combinação inédita de gastronomia, memória e afeto.



"Sabor da Saudade reconhece a força e a resiliência dessas famílias. Ao reunir receitas que atravessam gerações, a obra mantém vivas as lembranças de quem está ausente e dá visibilidade a uma dor que muitas vezes é silenciosa", afirmou Nicolas Olivier, chefe da Delegação Regional do CICV para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.



A versão digital do livro será disponibilizada gratuitamente no site do CICV, junto a uma mini websérie que aprofunda a discussão sobre o desaparecimento no país. O lançamento terá ainda a exibição do documentário Desova e a apresentação do livro O Desaparecimento de Pessoas no Brasil, do Observatório de Desaparecimento de Pessoas (ObDes), inaugurado em março deste ano.

Lançamento do livro Sabor da Saudade

Onde: Auditório do Instituto de Ciências Sociais da UnB

Quando: Sexta-feira (29/8), 10h

Entrada gratuita