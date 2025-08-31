Humorista Helio de La Peña desembarca na capital com stand-up

Do Casseta & Planeta para o DF, Hélio de La Peña esgrime o humor para falar sobre o Brasil - (crédito: Divulgação)

Para completar a programação do fim de semana, os brasilienses podem se divertir com o Preto de neve, espetáculo de stand-up do humorista Hélio de La Peña, conhecido pelo trabalho no Casseta & Planeta. Hoje, às 19h, o público pode assistir ao show, que mescla histórias pessoais, questões raciais, críticas à política nacional e a paixão pelo esporte do comediante, no Teatro Sesc Paulo Gracindo, no Gama, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento.

Leia também: Morre o escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos

O nome Preto de neve tem origem em uma das piadas e histórias que o comediante conta no show sobre uma aventura na neve. Hélio de La Penã também fala sobre a experiência solitária que enfrentou sendo o único negro em diversos eventos elitizados. "Meu solo de stand up é autobiográfico. Conto como é ser um cidadão da 'melhor idade', melhor, não sei pra quem. Falo de minhas aventuras, na neve e no mar. Também relembro algumas cenas de bastidores dos tempos do programa. Tenho gostado demais de me apresentar e a resposta do público não poderia ser melhor", ressalta o comediante.

Leia também: Irreverência, risos e gargalhadas no Dia Nacional de Contar Piadas



Carioca, Hélio é formado em engenharia pela UFRJ, e ficou conhecido por ser um dos criadores e protagonistas do programa Casseta & Planeta, urgente!, que ficou no ar por 18 anos na TV Globo. Hoje, o artista é colunista do UOL, escreve livros e realiza shows de stand-up, sempre evoluindo e adaptando as piadas e o repertório às tendências e ao humor da época. "O humor em 2025 é diferente dos anos 1990, que por sua vez era diferente dos anos 1970, 1950...Se você não acompanhar os novos ventos, vai ficando ultrapassado", explica o humorista.

"Não podemos ficar parados no mesmo lugar, pode criar mofo. Temos que estar sempre em movimento. Ao longo desses 37 anos, comecei a produzir humor profissionalmente em 1978, o humor esteve em constante evolução, passamos por diversas fases. A sociedade se transforma, seus valores se modificam e o humor vai refletindo essas mudanças. As pessoas passam a rir de outras coisas. Temos que estar atentos aos novos ventos. Esse foi o segredo do sucesso do Casseta & Planeta. Quando este ciclo se encerrou e parti para minha carreira solo, mantive esse pensamento", destaca Hélio.

Para ele, o papel do humor é fazer rir, e utilizá-lo ou não para trazer pautas sociais depende da personalidade de cada humorista: "Gosto de tocar em assuntos que me são caros. Aproveito que o humor serve como um bálsamo quando falamos de assuntos delicados e, dessa forma, levamos as pessoas a refletir". Além disso, mesmo com décadas de experiência, ele ressalta que a preparação para cada show é fundamental: "sempre repasso o material que tenho e costumo abordar algum tema atual para que o show seja sempre dinâmico e que as pessoas curtam e se identifiquem. Apareçam lá no Sesc para comprovar tudo isso. Vamos nos divertir muito juntos", finaliza o comediante.

Preto de neve com Hélio de La Peña

Sábado, 19h, no Teatro Sesc Paulo Gracindo (SIND QI 1 - Gama). Entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento. Classificação: 16 anos.



