Ator de Modern family, Eric Stonestreet da vida a assassino em Dexter: Ressurreição

Um dos serial killers mais famosos da ficção, Dexter Morgan foi ressuscitado para um terceiro spin-off da franquia. Dexter: Ressurreição continua a história do assassino em série, que, no último episódio de Dexter: New blood, havia sido supostamente assassinado — porém, na nova produção, o protagonista é misteriosamente resgatado e revivido após ser baleado pelo próprio filho. Nos mais recentes episódios, a história do personagem toma novos rumos e Michael C. Hall divide os holofotes com um elenco de peso, com nomes como Uma Thurman, Krysten Ritter e Peter Dinklage, além de atores conhecidos por papéis em séries de comédia, como Neil Patrick Harris, o Barney de How I met your mother, e Eric Stonestreet, que interpreta Cam em Modern family.

"Muitas pessoas me conheceram com o sucesso de Modern family. Meu personagem, Cameron Tucker, foi criado para aquele teste especificamente. Cam não era uma ideia que eu tinha guardada por anos — eu li o roteiro da série e decidi que era assim que eu o abordaria. Dessa forma, eu criei um personagem e pude interpretá-lo por 11 anos, e isso foi incrível. Mas agora eu estou ansioso para fazer todo esse processo de novo, em novas oportunidades. E Dexter tem sido um dos primeiros trabalhos significativos que fiz desde o fim da sitcom", conta Eric.

O envolvimento do ator com a história do serial killer fictício, porém, não é de hoje. Enquanto as primeiras temporadas de Dexter ainda iam ao ar, em meados dos anos 2000, o artista chegou a fazer um teste para o papel de um cadáver na série. "Nós, atores, de certa forma, sempre estamos procurando por momentos de redenção na nossa carreira. Então é muito legal pensar que eu não fui escalado anos atrás, mas, eventualmente, fui convidado para fazer parte do seriado, que é um sucesso há tantos anos. Eu me sinto muito lisonjeado e honrado que pensaram em mim para interpretar Al", celebra.

Inspiração

Na trama, o personagem de Eric é, à primeira vista, um simples pai de família. O que muitos não sabem é que ele leva uma vida secreta — conhecido como Rapunzel, ele é um assassino em série que estrangula vítimas e guarda o cabelo delas como recordação. "Eu sempre estive por dentro dessas histórias famosas de serial killers. Uma das mais famosas é a do BTK, que é do Kansas assim como eu. Ele era uma pessoa que não se destacava entre as demais: era um homem de família que ia a todas as apresentações dos seus filhos na escola. Quando as pessoas descobriram o que ele fazia, todos ficaram chocados", narra o ator.

"Quando os vizinhos de um serial killer são entrevistados, há sempre dois cenários: ou eles falam que sempre o acharam estranho ou ficam extremamente surpresos, falando que o assassino era o cara mais legal que já conheceram. Desde o princípio, eu queria que o Al fosse assim — alguém que ninguém suspeitaria dele nem em um milhão de anos", finaliza Eric. Os episódios de Dexter: Ressurreição estão disponíveis no Paramount.